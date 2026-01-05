Presidentti Gustavo Petro sanoo olevansa valmis tarttumaan aseeseen Yhdysvaltoja vastaan, mikäli tilanne sitä vaatii.
Vasemmistolaispoliitikko Petro on entinen marxistisen sissijärjestö M-19:n jäsen. Petro, 65, on toiminut Kolumbian presidenttinä vuodesta 2022 lähtien.
Myös hän on ollut lähiakoina Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin solvausten ja uhkausten maalitauluna.
Maiden välit ovat kiristyneet viime päivinä entisestään Yhdysvaltojen kaapattua Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja hänen vaimonsa.