"Kolmenkympin tienoo on aivan hyvä keli" – Sallassa ei kavahdeta hirmupakkasia, mutta Pertin koirat Mitro ja Kaapo sentään pääsivät yöksi autotalliin

Itäsiperianlaika Mitro ja pystykorvasekoitus Kaapo kestävät pakkasta hyvin paksujen turkkiensa ansiosta, mutta 30 asteen pakkasella on silti hyvä mennä vähän lämpimämpään nukkumaan.

"On totuttu pakkasen kanssa elämään"

– Onhan me totuttu pakkasen kanssa elämään. Tämähän on nyt ensimmäinen tällainen tälle talvelle. Näitä aina talven aikana odotetaan, että milloin se tulee. Mitä pidempi pakkasjakso on, sitä enemmän se alkaa ihmisiä puhuttamaan.