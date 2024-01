Kunnanjohtaja töihin neliön muotoisilla renkailla, turistit jumittavat sisällä – tällaista on Suomen kylmimmässä kolkassa

Koko kuluvan vuoden kestänyt hirmuinen pakkasputki on saanut monien muiden kuntien lailla Enontekiön varpailleen. Ennätyspakkasen vuoksi muun muassa eräpalvelut ovat seisahtuneet.

Sokkiherätys ennätyspakkasaamuna

Esimerkiksi kelkkasafareita on totuttu järjestämään kovillakin pakkasilla, mutta tällä hetkellä pakkasraja, -30 astetta, ylittyy selvästi.

Kunnanjohtajalla neliskanttiset renkaat

– Rannikolla kuten Helsingissähän kylmän vaikutus on toisenlainen. Täällä pakkanen on aika kuiva, ja on helpompi tietyllä tavalla tulla toimeen, kunnanjohtaja kertoo MTV Uutisille perjantaiaamuna Enontekiön kunnantalolta.