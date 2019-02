Pirre Mansikkasalon kuurakasvot ihastuttavat: Kittilässä pakkasta 36 astetta – emäntä lenkkeilyttää silti Rymy-koiraa hiukset ja ripset jäässä

– Satoi taikka paistoi tai oli millainen ilma tahansa, Rymyn kanssa mennään pihalle. Se on metsäkoira, joka tarvitsee paljon aktiviteetteja. Se on itsellekin ihanaa, kun pääsee liikkeelle.

Rakkaus vei Lappiin



– Minä olen niin sanotusti junantuoma. Parikymmentä vuotta sitten oltiin lomailemassa täällä tyttöporukalla ja tapasin paikallisen miehen. Rakastua retkahdin ja muutin tänne yrittäjäksi. Meillä on pari taksia ja vuokrataan ja hoidetaan mökkejä, Mansikkasalo kertoo.

Mansikkasalon mukaan tänä vuonna pakkaset ja lumi tulivat vähän myöhemmin, mutta molempia on riittänyt. Revontulia on ollut paljon.

Mansikkasalo on hurahtanut moottorikelkkailuun. Hän käy keväisin ystäviensä kanssa kelkkailemassa ja pilkkimässä Kilpisjärvellä. Kovakaan pakkanen ei pure kasvoihin pohjoisessa niin pahasti ilmankosteuden takia.

– Ihanahan siellä on istua pilkillä auringonpaisteessa, rauhassa ilman puhelimia. Keväällä turistiaikana Levillä on parhaimmillaan ainakin se 25 000 ihmistä, joten on mukavaa päästä rauhoittumaan.