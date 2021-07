MTV Uutisten kysely: Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten poisto jakaa hallituspuolueita – asiantuntija pelkää julkisten hoitojonojen kasvua

Soteuudistus on kaukana valmiista. Syksyllä vauhtiin pääsee parlamentaarinen työryhmä, joka pohtii sitä, miten palvelujen rahoittajakanavien määrää voitaisiin vähentää.

– On tavoiteltavaa, että päästäisiin purkamaan tätä monikanavaisuutta ja rahat olisivat enemmän samassa pussissa, ministeri jatkaa.

– En voi ottaa kantaa asiaan ennen kuin hallituksella on yhtenäinen linja, kertoo ministeri.

"Kela-korvauksilla pystytään kannustamaan ihmisiä käyttämään yksityisiä palveluita"

– Yksittäisenä toimeenpiteenä yksityisen lääkärivastaanottojen, toimenpiteiden, Kela-korvauksen poistaminen ei ole järkevä toimenpide. Vaikka se on aika pieneksi supistunut, sillä pystytään kannustamaan ihmisiä käyttämään yksityisiä palveluita, kertoo Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi.

–Emme näe, että tälle on mitään tarvetta. Tätä pitää kyllä selvittää tosi tarkasti, että mitä tämä tarkoittaisi, linjaa RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff.

– Näistä yksityisen hoidon kela-korvauksista voitaisiin luopua asteittain sote-uudistuksen toteutuksen myötä. Tämä nykyinen rahoitusmalli on monimutkainen ja johtaa käytännössä osaoptimointiin eri toimijoiden välillä eikä kannusta parhaaseen mahdolliseen palveluiden yhteensovittamiseen, linjaa vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.

– Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset kattavat aiempien säästöjen vuoksi enää vain murto-osan hoidon kustannuksista, eikä yksityinen terveydenhoito ole korvauksista huolimatta mahdollista monelle pieni- ja keskituloiselle. Lisäksi on arvioitu, että korvaukset nostavat yksityisen hoidon hintatasoa. Vasemmistoliitto on halukas tarkastelemaan nykyisten yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten mielekkyyttä. Kela-korvauksista luopuminen ei saa kuitenkaan tapahtua hoidon saatavuuden kustannuksella ja hoitoon pääsy on turvattava hoitotakuulla, sanoo vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen.



Miten Kela-korvauksista luopuminen näkyisi käytännössä?