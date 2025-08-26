Yksityislääkärikäyntien Kela-korvauksia korotettiin – Petteri Orpo: Ei mennyt kuten piti

Kela-korvausten korottamisen ei ollut tarkoitus nostaa lääkärikäyntien hintoja, pääministeri Petteri Orpo sanoo.

Hallitus korotti yksityislääkärikäyntien Kela-korvauksen kahdeksasta 30 euroon käynniltä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) myöntää, että uudistus ei ole mennyt täydellisesti putkeen.

– Nyt on selkeästi käynyt niin, että ylimääräiset Kela-korvaukset johtivat hintojen nousuun, mikä ei ollut tarkoitus, vaan meidän tarkoitus on se, että ihmiset pääsevät hoitoon nopeammin, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Budjettiriihessä ratkaisuja?

Kela-korvauksiin kuluu uudistuksen jälkeen kolminkertainen määrä verorahaa, mutta käyntien määrä on kasvanut vain kahdella prosentilla.

Korotukset ovat Kelan mukaan menneet osin yksityislääkärien kohonneisiin hintoihin, uutisoi Yle.

Orpon mukaan Kela-korvausjärjestelmään on nyt haettava ratkaisu, jotta rahaa käytettäisiin järkevästi.

– Jos julkinen sektori ei pysty nopeasti tai ollenkaan tarjoamaan palveluja, kuten esimerkiksi gynekologeja tai hedelmöityshoitoja riittävällä tavalla, voidaan käyttää näitä Kela-korvauksia, Orpo kommentoi.

– Meillä ei missään tapauksessa ollut tarkoitus, että raha joka osoitettiin ihmisten hoitoonpääsyyn, menee hintoihin. Halusimme että ihmiset pääsevät hoitoon.

Hallituspuolueista ainakin perussuomalaiset ja RKP ovat osoittaneet jonkinlaista valmiutta Kela-korvauksista leikkaamiseen syksyn budjettiriihessä. Kokoomuksen leikkausvalmiutta Orpo ei suoraan kommentoi.

Ikäihmisten kokeilu alkamassa

Syyskuussa alkaa yli 65-vuotiaiden Kela-korvauksia koskeva kokeilu, jonka aikana yksityiselle lääkärille pääsee terveyskeskuskäynnin hinnalla.

Kokeilussa lääkärikäynneillä on 28 euron kattohinta, joten korotukset eivät voi samassa mielessä valua lääkärien hintoihin.

Hallitus harkitsee, tulisiko hintakatto laajentaa myös muihin Kela-korvauksiin. Orpon mukaan tämä selvitys pitää tehdä pikaisesti.