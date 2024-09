Adlercreutz MTV:n Uutisextrassa: Perussuomalaisten irtiotot vaikeuttavat hallitusyhteistyötä – tästä syystä hallitus on yhä pystyssä

– Mitä enemmän on keskusteluja hallituksen ulkopuolella, tällaisia irtiottoja ja sovitusta poikkeamisia, sitä vaikeampaa hallitusyhteistyö on.

– On selvä, että tällaiset kommentit heikentävät sitoutumisen uskottavuutta. Eihän siitä ole epäilystäkään. Olisi syytä käydä läpi asiaa puolueen sisällä, ehkä eduskuntaryhmänkin sisällä, jotta kaikki olisivat siitä tietoisia, jos epäselvyyttä on.

– Itse ajattelen, että tämä on se syy, miksi me olemme hallituksessa, miksi hallitus on pystyssä. Jotta tämä työ saataisiin mahdollisimman tehokkaasti vietyä maaliin, niin kaikkien tulisi sitoutua paitsi ohjelmaan, myös muihin yhteisesti sovittuihin asioihin.

Koulutus erityissuojelussa, vaikka leikataan ammatillisesta koulutuksesta

– Ei, jos katsotaan talouden isoa kuvaa. On totta, että ammatillisesta koulutuksesta, jonka budjetti on 2 163 miljoonaa ensi vuonna, leikataan 120 miljoonaa. Se on valitettava asia, en sano että se on hyvä asia, pyrimme kohdistamaan ne mahdollisimman hyvin.