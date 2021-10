Valtiovarainministeri Saarikko ihmettelee pääministeri Marinin "vihreitä investointeja": ”Aika kaltevalla pinnalla ollaan”

– Se oli ainut kestävä tapa lähestyä tätä jo kertaalleen tehtyä päätöstä. Näin toimittiin nyt, mutta eihän ongelma ole poistunut mihinkään. Vuonna 2023 edessä on epävarmuutta, ja tämän hallituskauden jälkeen niin ikään. Pysyvän ratkaisu puuttuu edelleen, vaikka tilanne veikkauksen voittojen osalta on pysyvästi muuttunut, totesi Saarikko MTV:n uutisille tänään.

Keskustan riveissä pääministerin poikkeuksellinen toiminta on aiheuttanut runsaasti närää. Keskustan kansanedustajat ovat arvostelleet pääministeri Marinin toimintaa eduskunnan käytävillä ja jopa julkisuudessa suorin sanoin.

Myös pääministerin vihreät investoinnit ihmetyttävät

Saarikko viittaa ensin valtiovarainministeriön virkamiestyöhön, jossa valmistellaan uusia finanssipolitiikan säännöksiä. Esillä on monia asioita, kuten paljon rahaa ja valtaa käyttävien hyvinvointialueiden ohjaaminen.

– Aika kalteva pinta on määritellä, mikä on vihreää ja mikä on investointia niin, että voisimme varmasti luottaa, että pitäytyisimme järkevässä talouspolitiikassa. Vaikka kaikki menot eivät kuuluisi siihen paljon puhuttuun kehykseen, niin siitä huolimatta niihin tarvitsisi ottaa velkaa, totesi Saarikko.