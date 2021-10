Hallitukselle kovaa arvostelua toiminnasta Veikkaus-asiassa – Kokoomuksen Mykkänen: "Harhaanjohtamista"

– Minusta on harhaanjohtamista, jos meillä on hallitus, joka uskoo että 77 miljoonaa voidaan lisätä budjettiin ilman, että se on pois jostain muualta, ilman että se on uutta velkaa ja ilman, että se vaikeuttaa välttämättömien ja yllättävien menojen kattamista ensi vuonna, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen MTV Uutisille.