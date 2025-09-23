Pääministeri Petteri Orpon lupaamaa työllisyyden käännettä ei näkynyt Tilastokeskuksen luvuissa.

Työttömien määrä jatkoi kasvuaan elokuussa. Tilastokeskuksen mukaan 15–74-vuotiaita työttömiä oli elokuussa 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla työllisten määrä väheni 23 000:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 129 200 eli 32 300 enemmän kuin vuosi sitten, kertoi ely-keskusten Työllisyyskatsaus. Sen mukaan työttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä. Yli 55-vuotiaita työttömiä oli liki 80 000, eli 6 500 enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 5 200 enemmän kuin vuosi sitten.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eduskunnan kyselytunnilla aiemmin syyskuussa, että työllisyyden parantuminen olisi alkanut ja että ensi vuodelle odotetaan jo selkeästi parempia työllisyyslukuja. Elokuun luvut eivät kuitenkaan vielä näyttäneet merkkejä toivotusta käänteestä.

Työttömyysasteen trendiluku nousi ennätystasolle 10 prosenttiin. Heinäkuussa se oli 9,8 prosenttia.

– Yhtä korkeaa työttömyysastetta ei löydy työvoimatutkimuksen nykyisestä, vuodesta 2009 alkavasta trendisarjasta, kertoi Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikka tiedotteessa.

"Odotettuakin synkemmät luvut"

Pellervon taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Henna Busk totesi, että luvut ovat odotettuakin synkemmät.

– Oli kyllä odotettavissa, että työttömyys vielä loppuvuonna nousee, mutta näin jyrkkä kohoaminen työttömyysasteessa oli arvioitua suurempi.

Busk piti huolestuttavana sitä, että erityisesti nuorten työttömyys on ollut nousussa.

– Työuran aloitus taantumassa voi aiheuttaa pitkiä ja pysyviä kielteisiä vaikutuksia ansioihin ja urakehitykseen sekä lisätä syrjäytymisriskiä, Busk sanoi tiedotteessa.

Samoilla linjoilla oli myös Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist, joka luonnehti työttömyyslukuja "karmeiksi" viestipalvelu X:ssä.

– Talouden elpyminen ei ole käynnistynyt toivotusti, ja nyt pitkä heikko suhdanne alkaa heijastua enenevässä määrin työttömyysongelmana. Osittain on kyse poikkeuksellisen huonosta kesätyökaudesta, mutta missään nimessä se ei ole koko selitys, Appelqvist pohti tiedotteessa.

Heikko luottamus lisää työttömyyttä

Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom arvioi, että kuluttajien heikko luottamus näkyy myös työllisyydessä.

– Suomen taloutta jarruttaa työttömyyden ja heikon luottamuksen kierre. Kasvava työttömyys horjuttaa kuluttajien luottamusta, mikä vähentää yksityistä kulutusta. Heikko yksityinen kulutus lisää työttömyyttä entisestään ja kierre on valmis, Ohlsbom toteaa tiedotteessa.

Asuntoluotottaja Hypon pääekonomisti Juho Keskinen huomautti kommentissaan, että työttömyysastetta nostaa myös työvoiman tarjonnan eli työikäisen väestön kasvu. Sitä on kasvattanut nettomaahanmuutto, joka kääntyi kasvuun vuonna 2022.