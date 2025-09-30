Kokoomuksen vaalilupaus 100 000 työpaikasta ei näytä toteutuvan. Asia nousi esille Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

Hallituksen toimet luovat Suomeen lisää työpaikkoja, kun suhdannetilanne paranee.

Näin sanoo kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

Ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja puheenjohtaja Petteri Orpo julisti, että "Kokoomus lupaa, että tulevalla vaalikaudella suomalaisiin yrityksiin syntyy satatuhatta uutta työpaikkaa".

Työllisten määrä on kuitenkin vähentynyt hallituskauden aikana kymmenillä tuhansilla. 100 000 työpaikan maali on karannut tyystin.

Karoliina Partanen, oliko kokoomuksen lupaus 100 000 uudesta työpaikasta virhe?

– Se on tietenkin tavoite, jota me kunnianhimoisesti tavoittelemme, Partanen kommentoi.

Kokoomus lupasi sen.

– Kyllä. Me sanoimme, että teemme päätöksiä, jotka tuovat Suomeen työpaikkoja, ja niin me olemme niitä tehneetkin. Näille eri toimenpiteille, joita olemme jo täällä talossa käsitelleet ja päättäneet, on valtiovarainministeriö laskenut työllisyysvaikutuksen. Oikeassa suhdanteessa ne tulevat luomaan Suomeen lisää työpaikkoja.

"Jotain kansallistakin ongelmaa meillä on"

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen mielestä hallitus on epäonnistunut talouskasvun edellytysten luomisessa.

– Jotain kansallistakin ongelmaa meillä on. Kyllä minua vähän häiritsee se, että nytkään kokoomuksen varapuheenjohtaja ei voi myöntää, että mitään olisi tehty kansallisesti väärin tai pitäisi tehdä toisin, Kurvinen sanoo Eduskunnan takahuoneessa.

Karoliina Partasen mukaan työllisyystilanne johtuu pitkälti maailman myllerryksistä: Venäjän sodasta ja itärajan sulkemisesta, Donald Trumpin kauppapolitiikasta, Saksan heikosta kysynnästä ja Suomelle epäsuosiollisesta EU:n koronaelvytyspaketista.

– Kun talous lähtee kasvuun, työllisyys kasvaa noin puoli vuotta sen jälkeen. Talous lähtee aina ensin kasvuun ja sen jälkeen työllisyysluvut alkavat paranemaan, ja näin tulee käymään, Partanen vakuuttaa.

Hallitus on julkaisemassa lokakuussa kasvu- ja työllisyyspaketin.

Partanen panostaisi paketissa nuorisotyöttömyyden ja korkeakoulutettujen työttömyyden helpottamiseen sekä korjausrakentamisen tukiratkaisuihin.