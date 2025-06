Kokoomukselta vastapallo vihreille: "Turvallisuus maksaa"

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell sanoo suhtautuvansa vihreiden kritiikkiin vakavasti.

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell vihjaa vihreiden syyllistyvän toiveajatteluun puolustusmenokritiikissään.

– Turvallisuus ei voi perustua toiveajatteluun. Sen on perustuttava varautumiseen, Limnell sanoo tiedotteessa.

Limnell alleviivaa, että vihreiden suunnalta esitetty kritiikki on osa demokraattista keskustelua, ja että siihen tulee suhtautua vakavasti.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen ja puolueen puheenjohtaja Sofia Virta arvostelivat aiemmin lauantaina hallituksen tapaa linjata puolustusmenojen nostosta.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi torstaina Suomen tukevan Naton pääsihteerin Mark Rutten esitystä puolustusmenotavoitteen nostamisesta yhteensä viiteen prosenttiin suhteessa jäsenmaiden bruttokansantuotteeseen.

Vihreiden mielestä hallituksen olisi pitänyt keskustella puolustusmenojen nostosta laajemmin eduskunnassa, ennen kuin asiasta linjattiin.

– Jos lähdetään viiden prosentin bruttokansantuoteosuuteen, sen vaikutukset ovat vuositasolla miljardeja ja taas miljardeja euroja, Tynkkynen sanoi vihreiden puoluekokouksessa lauantaina STT:lle.

Vastauksessaan vihreiden kritiikkiin Limnell tarttui tähän taloudelliseen näkökulmaan.

– Turvallisuus maksaa, mutta sen puute maksaa vielä enemmän.

Limnell myös painottaa puolustuspanostusten kiireellisyyttä.

– Juuri nyt, kun Venäjän huomio on Ukrainassa, Euroopalla on strateginen ikkuna vahvistaa omaa puolustustaan. Näitä päätöksiä ei voi enää tehdä sitten, kun kriisi on jo ovella.