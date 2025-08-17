Meteorologin kartalla poikkeuksellinen näky ensi viikolle: "Niin kylmää kuin voi olla"

Kuukausiennuste lupaa elokuun lopusta keskimääräistä kylmempää.
Ensi viikosta lähtien kuukausiennusteen kartat loistavat poikkeuksellisen kirkkaan sinisenä, sanoo meteorologi Miina Manninen.
Se tarkoittaa, että lämpötilat ovat keskimääräistä kylmempiä.
– On oikeastaan niin kylmää kuin voi olla, Manninen toteaa.
Kylmää ilmaa virtaa ensi viikolla etelään asti, mutta muutos on suurin Pohjois-Suomessa, jossa oli vielä viime viikolla hellettä.
Etelässä päivälämpötilat ovat noin 15–18 astetta, korkeimmillaan mittari voi käydä 20 asteessa. Pohjoisessa päivälämpötilat ovat noin 10 ja 15 asteen välimaastossa.
Yöpakkasia on todennäköisesti luvassa hallaherkillä alueilla maan keski- ja pohjoisosissa.
Ainakaan tällä hetkellä kuukausiennusteessa ei näy enää lämpenemisen merkkejä.
– Myös elokuun viimeisellä viikolla lämpötilat näyttävät olevan keskimääräistä kylmemmät. Ja sitten onkin jo syyskuu.