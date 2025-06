Hallituksen tapa linjata puolustusmenoista herättää närää vihreissä – "Se ei ole parlamentarismia"

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen arvostelee hallitusta siitä, että se linjasi Naton huippukokouksessa puolustusmenojen nostamisesta viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta ilman, että sitä olisi kuitattu tai sille olisi haettu perinteisellä parlamentaarisella tavalla kaikkien puolueiden hyväksyntää.

– En tiedä, milloin Suomessa olisi tehty näin valtavia päätöksiä näin hätäisesti ja köykäisin perustein. Jos lähdetään viiden prosentin bruttokansantuoteosuuteen, sen vaikutukset ovat vuositasolla miljardeja ja taas miljardeja euroja.

Tynkkynen huomauttaa, että eduskunnassa väännetään tuhat kertaa pienemmistä rahasummista perusteellisesti.

– On hämmästyttävää, että nyt tässä ollaan yhtä äkkiä sitomassa ei vain nykyisen hallituksen vaan kahden seuraavan hallituksen käsiä rahankäytön suhteen näin kevyesti.

Tynkkynen kommentoi asiaa vihreiden puoluekokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa lauantaina.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi torstaina, että Suomi tukee Naton pääsihteerin Mark Rutten esitystä puolustusmenotavoitteen nostamisesta yhteensä viiteen prosenttiin suhteessa jäsenmaiden bruttokansantuotteeseen.

Tästä 3,5 prosenttia olisi perinteisiä kovia puolustusmenoja ja 1,5 prosenttia puolustukseen ja turvallisuuteen liittyviä muita menoja.

Ei ole keskusteltu

Häkkäsen mukaan asiasta on jaettu parlamentaarinen ymmärrys.

Tynkkynen kertoo panneensa merkille, että puolustusministeri perusteli parlamentaarista käsittelyä sillä, että eduskuntaryhmien puheenjohtajille on järjestetty informaatiotilaisuuksia.

– Se on hyvä ja arvokas asia, että meitä informoidaan, mutta se ei ole parlamentarismia.

Hänen mukaansa parlamentarismi on perinteisesti sitä, että yli hallitus- ja oppositiorajojen kootaan eduskuntaryhmät keskustelemaan siitä, miten johonkin yhteiseen tavoitteeseen päästään.

– Nyt tätä ei ole tehty.

Valmius tarvittaviin toimiin

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta painotti kuitenkin, että puolueella on valmius tehdä tarvittavat toimet tietyssä ajassa, jotta Suomen itsemääräämisoikeus turvataan kaikissa tilanteissa.

– Haluan alleviivata, että meillä on realistinen käsitys Euroopan turvallisuustilanteesta, Venäjän uhasta ja siitä, kuinka kriittistä on Ukrainan kyky puolustautua, mutta myös siitä että meillä on 1 300 kilometriä yhteistä rajaa terroristivaltion tavoin toimivan Venäjän kanssa. Me teemme tarvittavat toimet.

Virta huomautti, että keskustelussa on oltava tarkkana, koska ei ole mitään kovaa ja pehmeää turvallisuutta erikseen. Se muodostuu kokonaisuudesta, kuten kokonaisturvallisuuden malli tai sääntöpohjainen maailma.

Myös Virran mielestä kyseessä on niin massiivinen asia, että se vaatii aikaa ja myös laajamittaista parlamentaarista keskustelua.

– Ei myöskään voi tehdä päätöksiä, joihin ei ole realistista päästä.