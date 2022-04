Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoo kannattavansa nyt Nato-jäsenyyttä – näin hän perusteli MTV:lle kantansa muuttumista

Ohisalo on aiemmin pitänyt ensisijaisena pohjoismaista ja EU:n puolustusyhteistyötä.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osoitus siitä, että Venäjä ei piittaa kansainvälisistä sitoumuksista. Meillä on tällainen naapuri, jonka kanssa on jatkossakin elettävä ja koen, että Suomen turvallisuuspoliittista tilannetta vahvistaisi se, että meillä olisi Naton selkänoja takanamme, perustelee Ohisalo MTV:lle.