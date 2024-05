Kokeneen oikeuspsykiatrin mukaan väkivaltafantasiointi on tavallista, eikä sitä pidä pelästyä – "Meillä kaikilla on mielikuvitusrauha"

– Ihmiset ajattelevat hyvinkin väkivaltaisia ajatuksia ja lapset vielä aikuisia enemmän. Etenkin lapsilla väkivaltakuvasto ajatuksissa, kertomuksissa ja piirroksissa voi olla hyvinkin rikasta ilman, että he olisivat kokeneet trauman tai keskellä jotakin väkivaltaista vaihetta, Rautanen kuvailee MTV Uutisille.

– Näissä ajatuksissa kyse on useimmiten asioiden työstämisestä, joka voi olla rakentavaa. Se, että miettii joskus hyvinkin julmia tekoja, ei tarkoita sitä, että niitä joskus toteuttaa.

– Kehottaisin suhtautumaan väkivaltaisiin ajatuksiin rauhallisesti ja pelästymättä. Meillä kaikilla on mielikuvitusrauha, Rautanen sanoo.

– On ajateltu, että esimerkiksi unet toimivat eräänlaisina uhkasimulaattoreina, joissa käydään läpi kauheita asioita, jotta päivän vastoinkäymiset sujuisivat helpommin. Hyvinkin väkivaltaisten kuvastojen ajattelu voi auttaa saamaan asioita järjestykseen päässään niin, ettei tekoja tarvitse lähteä oikeasti toteuttamaan.

Tyypillinen väkivalta on yhtäkkistä

– Tärkeää on ajatella, että pelkkä väkivaltaisten ajatusten miettiminen tuskin on suoraan johtanut tekijää tähän kauheaan tekoon, vaan tähän pisteeseen päätymisen on täytynyt vaatia aika paljon henkilökohtaisia ongelmia hänen elämässään.