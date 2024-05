Kommentti: Poliisin oli aiemmin päästettävä Valkeakosken surmasta epäilty vapaaksi

Lyhyt vastaus on kyllä. Poliisi on ensinnäkin toiminut ottamalla henkilön nopeasti kiinni uhkauksesta tulleen vinkin perusteella.

Myös lain näkökulmasta asia on yksiselitteinen. Poliisi on käyttänyt lain sille suomia keinoja, eikä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin laskea mies vapaalle jalalle.

Vaikka uhkaus olisikin kohdistunut tiettyyn henkilöön, laiton uhkaus on rikoksena sen verran lievä, että kynnys vangita sanallisesta uhkauksesta epäilty henkilö on hyvin korkea.

Suomessa ei myöskään ole sellaista turvasäilöön ottamista koskevaa lainsäädäntöä, jonka nojalla poliisi voisi pitää ketään kiinniotettuna ilman rikosepäilyä: vain sen perusteella, mitä hän on ehkä kirjoittanut nettiin. Riippumatta siitä, kuinka vastenmielinen kirjoitus on ehkä ollutkin.

Poliisi teki tärkeän kirjauksen

Miehen vapaalle jalalle päästämisestä huolimatta on yksi asia, minkä poliisi on voinut tehdä ja tehnytkin. Se on voinut kirjata miehen tiedot huolta aiheuttavien henkilöiden rekisteriin. Se on osa voimassa olevaa poliisin ennaltaehkäisevän työn strategiaa.