HJK järjesti jäätävät murskajaiset

Julkaistu 11.08.2025 21:21
Jere Hultin

Helsingin Jalkapalloklubi murskasi Ilveksen erikoisessa Veikkausliiga-kamppailussa maanantai-iltana maalein 5–1.

Vaikka ottelussa tehtiin kuusi maalia, eteni se ilman osumia tauolle. Avausnelivitosella nähtiin kuitenkin hyvin kuohuttava tilanne, kun peliä ei vihelletty tuomariin osuneen pallon jälkeen poikki. Hetkeä myöhemmin Ilvekselle tuomittiin jatkotilanteessa tapahtuneesta taklauksesta punainen kortti.

Toisella puoliskolla Ilves horjutti HJK:ta ja iski 1–0-vierasjohtoon 65 minuutin kohdalla Oiva Jukkolan toimesta.

HJK kuitenkin myllytti tasoihin viisi minuuttia myöhemmin. Vain hetkeä aiemmin kentälle vaihdettu Teemu Pukki osui. Maali oli yksi kuluvan Veikkausliiga-kauden komeimmista. Hän teki myös joukkueensa kolmannen maalin 86. minuutilla rangaistuspotkusta. Helsinkiläiset voittivat ottelun lopulta 5–1. Viimeisen niitin upotti Alexander Ring lisäajalla.

HJK on neljäntenä. Se nousi voitolla aivan sarjakolmosen Ilveksen kantaan. Joukkueiden välillä on vain yksi piste. 

