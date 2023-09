Tuomarin "älyttömän kova ratkaisu" kuohuttaa – valtava muutos kipinöi Suomi-futiksen kulisseissa

Fifan virallisissa otteluissa on tällä hetkellä käytössä kahta erilaista VAR-kokoonpanoa. Suurista sarjoista tutulla VAR-järjestelmällä on käytössään useampia kameroita ja kuvakulmia, kun taas VAR Light -järjestelmissä on enintään kahdeksan kameraa ja esimerkiksi vähemmän vaatimuksia erotuomarien videosalille. VAR:in "kevytversio" on käytössä esimerkiksi Virossa.