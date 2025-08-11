Kohuepisodi HJK:n huippuottelussa – Kalervo Kummolalta täyslaidallinen

Töölössä kuohuu.Matti Raivio / All Over Press
Julkaistu 11.08.2025 20:00(Päivitetty 11.08.2025 20:13)
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Veikkausliigan maanantai-illan huippuottelussa HJK:n ja Ilveksen välillä kiehuu. Puolen tunnin pelin jälkeen nähtiin tuomio, josta riittää puitavaa varmasti pitkään. 

Ottelu oli ehtinyt edetä maalittomana puolisen tuntia, kun Ilves hyökkäsi Töölössä HJK-maalia kohti. Oiva Jukkolan kaukolaukaus pysähtyi HJK-puolustukseen ja kimposi siitä päin tuomaria. Peliä ei kuitenkaan vihelletty poikki.

Seuraavaksi Ilveksen Joona Veteli rappasi irtopallon napannutta HJK-hyökkääjää Vicente Besujienin jaloille. Tästä erotuomari Oliver Reitala tuomitsi suoran punaisen kortin.

Tilanne on kuohuttanut sosiaalisessa mediassa. Useamman jalkapallokannattajan mielestä peli olisi pitänyt viheltää poikki pallon osuttua tuomariin. Myös Vetelin taklauksesta olisi monen mielestä pitänyt tulla vain keltainen kortti.

Asiaan otti kantaa myös suomalainen jääkiekkovaikuttaja ja Tampereen entinen presidentti Kalervo Kummola.

Enpä ole koskaan nähnyt törkeämpää temppua ottelun erotuomarilta jalkapallossa kuin erotuomari Reitalan temppu antaa punainen kortti Ilveksen Vetelille. Ehdotan tuomarille pitkää huilia. Näytti ikään kuin olisi päättänyt etukäteen asian, Kummola kirjoittaa.

 

Myös Töölön jalkapallostadionilla reagoitiin voimakkaasti tilanteen sattuessa. Vierasjoukkueen pelaajat piirittivät tuomarin, minkä seurauksena myös protestoinnista jaettiin varoitus.

Ottelu on ensimmäisen puoliajan jälkeen tilanteessa 0–0.

