Sveitsin naisten jääkiekkomaajoukkue asetettiin Milanossa eristykseen varotoimenpiteenä.

Maan jääkiekkoliitto tiedotti perjantaina, että yhdellä joukkueen pelaajista oli todettu norovirustartunta. Testitulos saatiin hetki ennen avajaisseremoniaa ja pian sen jälkeen, kun Sveitsi oli yllättänyt turnauksen avausottelussaan Tšekin.

Tartunnan saanut pelaaja ei ollut mukana ottelussa, ja tiedotteen mukaan hän oli asunut olympiakylässä henkilökohtaisessa huoneessa. Pelaaja oli eristettynä muista oireiden alkamisesta lähtien. Oireiden alkamisajankohtaa ei täsmennetty, mutta maajoukkueesta kerrottiin muun muassa The Athleticille, että pelaaja oli ollut perjantaiaamusta alkaen oireeton.

Koko Sveitsin joukkue asetettiin Tšekki-ottelun jälkeen karanteeniin, eivätkä pelaajat näin ollen päässeet osallistumaan perjantai-illan avajaisseremoniaan.

Sveitsin on määrä kohdata tänään Kanada Suomen aikaa kello 22.10 alkavassa ottelussa. Kanadan avausottelu Suomea vastaan siirtyi torstaina viikolla eteenpäin, kun Naisleijonien vahvuudesta putosi useita pelaajia norovirustartuntojen vuoksi.

Suomen avausottelu on edessä tänään kello 17.40 Yhdysvaltoja vastaan. Jos tähän tulee muutoksia, asiasta tiedotetaan joukkueille Suomen aikaa kello 12:een mennessä.

Myös ainakin Yhdysvaltojen ja Ranskan joukkueissa kerrotaan esiintyneen tartuntoja.