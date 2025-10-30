Venäläisen taitoluistelija Kamila Valijevan dopingtapauksessa on annettu viimeinen tuomio: neljän vuoden kilpailukielto jää voimaan. Asiasta kertoo uutistoimisto AP.
Silloinen 15-vuotias venäläinen superteini Kamila Valijeva taitoluisteli Pekingin talviolympialaisissa 2022, kun hänen kerrottiin jääneen kiinni dopingista joulukuussa 2021. Hänen antamansa näyte sisälsi sydänlääke trimetazidiiniä.
Valijevan mukaan aine olisi päätynyt hänen elimistöönsä vahingossa mansikkajälkiruokaa syödessä. Ruoka olisi valmistettu samalla leikkuulaudalla, jolla hänen isoisänsä pilkkoi lääkkeitään.
Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS ei selitystä viime vuonna niellyt. Valijeva sai neljän vuoden kilpailukiellon.
Valijeva valitti tuomiosta, mutta hävisi viimeisen valituksensa torstaina Sveitsin korkeimmassa oikeudessa. Neljän vuoden panna jäi voimaan.
Valijeva määrättiin maksamaan myös 7 000 Sveitsin frangin eli noin 7 500 euron oikeudenkäyntikulut sekä 8 000 Sveitsin frangin eli noin 8 600 euron korvaukset sekä Maailman antidopingtoimisto Wadalle että Kansainväliselle luisteluliitolle.
Kokeet esiin
Valijevan asiantuntijat esittivät Sveitsin korkeimmassa oikeudessa AP:n syyskuussa 2024 julkaistun uutisartikkelin väittäen, että Wada olisi syyllistynyt "menettelypetokseen" peitelläkseen todisteita.