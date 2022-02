Hyytävän venäläisvalmentajan suojatit murtuvat jo teini-ikäisinä – näin "Eterin lapsitehdas" tuottaa kertakäyttöisiä olympiavoittajia

Ennen Sotshin olympialaisia 2014 Venäjä oli riutunut pitkään ilman mittavaa menestystä naisten taitoluistelussa. Irina Slutskaja otti toki olympiahopeaa Salt Lake Cityssä 2002 ja pronssia neljä vuotta myöhemmin, mutta naisten yksilökilpailun olympiakultamitalia kukaan ei ollut vienyt edes Neuvostoliiton urheilun hohdokkaimpina vuosina.

Nyt Venäjän ylivoima on kuitenkin horjumatonta. Maa on voittanut viimeiset kolme naisten yksilökilpailun olympiakultaa peräjälkeen, ja vaikuttaa tuottavan ehtymättömällä tavalla nuoria, ennennäkemättömän taitavia taitoluistelijoita.

Mitaleista suuri osa, mukaan lukien kaksi viimeistä olympiakultaa naisten yksilökilpailuista, ovat menneet 47-vuotiaan taitoluisteluvalmentajan Eteri Tutberidzen suojateille.

Venäjällä Tutberidze on saavuttanut jo kansallissankarin aseman, ja itse Vladimir Putin on palkinnut valmentajan Venäjän valtiollisella kunniamerkillä.

Tutberidzen tähtitehdas sai lopullisen läpimurtonsa Sotshin kotikisoissa, jossa 15-vuotiaasta Julia Lipnitskajasta tuli modernin ajan nuorin olympiavoittaja. Hän luisteli menestyksekkäästi sekä lyhyt- että vapaaohjelman joukkuekilpailussa.

Tutberidzen suojattien kultaputki on ulottunut Sotshista tähän päivään, ja Venäjän menestys on lajin arvokisoissa pysynyt siitä lähtien lähes vakiona aivan kuten kulloisenkin kultamitalistin nuori ikä. Vastaava valmentaja on sekin ollut vuodesta toiseen sama, vain luistelijan nimi on vaihtunut – ja tiuhaan.

Lipnitskaja, Zagitova, Medvedeva, Valijeva…

Loukkaantumisista, syömishäiriöstä ja vakavasta anoreksiasta kärsinyt Lipnitskaja ei enää pystynyt osallistumaan seuraaviin olympialaisiin Pyeongchangissa 2018, mutta tuolloin 19-vuotiaaksi ehtineen tähden tilalle oli noussut jo kaksi uutta, entistäkin lupaavampaa luistelijaa Tutberidzen tallista.

Tutberidzen valmentamat Alina Zagitova, 15, ja Jevgenia Medvedeva, 18, ottivat Etelä-Koreassa kaksoisvoiton, ja etenkin Zagitovan taitoja pidettiin kumouksellisina.

Vaikeita hyppyjä myös vapaaohjelmansa loppupuoliskolla väsyneillä jaloilla suorittanut Zagitova luisteli teknisesti ylivoimaisesti vaikeimman ohjelman koko olympialaisten historiassa.

Neljä vuotta myöhemmin 19-vuotiasta Zagitovaa on kuitenkaan turha etsiä olympialaisten osallistujalistalta. Hän lopetti uransa lukuisten loukkaantumisten väsyttämänä motivaation puutteeseen 17-vuotiaana.

EM- ja MM-kultamitalisti Medvedeva ripusti luistimensa naulaan 20-vuotiaana loukkaantumisvaikeuksiensa jälkeen.

Venäjän taitoluistelumenestyksen onneksi Tutberidzella eivät luistelijat ole loppumassa kesken. Ne vain palavat loppuun.

Pekingin olympialaisten vapaaohjelmassa epäonnistuneesta supertähdestä Kamila Valijevasta, 15, on tulossa jälleen yksi nimi lisää jonon jatkoksi.

Kolmea sydänlääkettä palautumiseen

Pekingin olympialaisten keskellä dopingskandaalin ytimeen joutuneen Valijevan joulukuussa antamasta näytteestä löydettiin kiellettyä sydänlääkettä trimetatsidiinia, The New York Timesin mukaan myös kahta muuta, sallittua sydänlääkettä.

Valijevan leiri on selittänyt trimetatsidiinin päätyneen luistelijan kehoon inhmillisen erehdyksen vuoksi, mutta uskottavampi selitys kärylle lienee kuitenkin se, että sydänlääkkeiden yhdistelmällä on pyritty parantamaan alaikäisen luistelijan kestävyyttä ja palautumiskykyä.

Moskovassa Sambo 70 -nimistä taitoluisteluakatemiaa pyörittävä Tutberidze vastusti aikanaan avoimesti sydänlääke meldoniumin siirtämistä kiellettyjen aineiden listalle, sillä hän myönsi antaneensa sitä urheilijoilleen palautumista edistääkseen.

Valijevan dopingnäytteestä voi päätellä, miten vuonna 2016 kielletty meldonium korvattiin Sambo 70:ssä.

Trimetatsidiinia, Hypoxenia ja L-karnitiinia.

Kolmea eri sydänlääkettä viisitoistavuotiaalle lapselle.

Luovuttaminen kielletty

Vuonna 2020 Kansainvälisen luisteluliiton parhaana valmentajana palkittu Tuberidze on kertonut avoimesti harjoituttavansa valmennettaviaan poikkeuksetta 12 tuntia päivässä. Entisten valmennettavien kertomusten perusteella pahinta, mitä hänen harjoituksissaan voi tehdä, on luovuttaa.

– Vaikka väsyttää tai on loukkaantunut, on mentävä jäälle ja tehtävä töitä. Vaikka kaksi varvasta olisi murtunut, on vain mentävä uudestaan ja tehtävä sama juttu sata kertaa. Kaksisataa, jos se on tarpeen, Tutberidzen entinen valmennettava Polina Shuboderova on kertonut.

Shuboderova puhuu kokemuksesta. Hän joutui harjoittelemaan murtuneella varpaalla.

– Se oli äärimmäisen kivuliasta. En voinut pitää edes lenkkareita, ja varpaani olivat siniset. Mutta jatkoin silti hyppimistä. Eteri Tutberidzen ryhmässä puhutaan loukkaantumisista vasta, jos ne ovat jotain todella vakavia.

Pekingissä Valijevan virheidentäyteisen vapaaohjelman jälkeen Tutberidzen ensireaktio ei ollut lohduttaa 15-vuotiasta tähteään.

– Miksi luovutit? Selitä minulle, miksi? Miksi lakkasit taistelemasta? Tutberidze tivasi.

Jopa KOK:n puheenjohtaja Thomas Bachmyönsi tyrmistyneensä itkuisen Valijevan saamasta hyytävästä kohtelusta vapaaohjelman jälkeen.

Ilman Valijevan romahtamista valtavien paineiden alla Pekingin vapaaohjelmassa, Tutberidzen suojatit olisivat ottaneet kolmoisvoiton naisten yksilökilpailussa. Nyt Anna Shtsherbakova otti kultaa ja Aleksandra Trusova hopeaa.

Trusovan reaktio heti olympiahopean varmistuttua oli sekin paljonpuhuva.

– Kaikki muut saavat kultamitalin paitsi minä. Vihaan luistelua. Vihaan sitä. Vihaan tätä lajia. En koskaan aio luistella enää. En koskaan, Trusova kyynelehti.

"Militaarista, jopa haitallista"

Tutberidzen valmennusmetodit ovat herättäneet keskustelua jo vuosien ajan taitoluistelupiireissä.

Samaan aikaan osa lajiväestä on kuitenkin kääntänyt katseensa epäkohdista ja tyytyy ihastelemaan hänen suojattiensa ainutlaatuista kykyä suoriutua ultravaikeista ohjelmista niin tyylipuhtaasti ja vaivattomasti.

Kenties Valijevan neloissalchow ja neloistulppi sokaisevat, eivätkä jotkut välttämättä edes halua nähdä syvemmälle pintakimalluksen taakse.

Muun muassa Gabriella Papadakisia ja Guillaume Cizeronia valmentava ranskalainen Romain Haguenauer ei peittele näkemystään kuvaillessaan Tutberidzen tyyliä 20 minutesille.

– On selvää, että urheilijoita ei voisi harjoituttaa tällä tavoin Länsi-Euroopassa, Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Se on erittäin militaarista, tavallaan jopa erittäin haitallista. Jos käyttäisin hänen metodejaan akatemiassani Montrealissa, en pääsisi enää jäälle, enkä saisi mennä edes lähelle lapsia, Haguenauer lataa.

Kiira Korpi puhui "Eterin lapsitehtaasta" jo kaksi vuotta sitten ja yritti herätellä taitoluisteluihmisiä brittilehti The Guardianin haastattelussa.

– Ongelma on tämä sairas kulttuuri, joka lajiin on luotu. Eterin tehdas on oire tästä epäinhimillisestä suunnasta ja kulttuurista, joihin laji on mennyt. Hän ei ole syy. On paljon muitakin valmentajia, jotka työskentelevät samoin kuin hän, ja useita kansallisia liittoja, jotka tukeva tällaista valmentamista, Korpi sanoi.

Lihominen kielletty

Luovuttamisen lisäksi kiellettyä Tutberidzen Sambo 70:ssä vaikuttaisi olevan lihominen ja aikuiseksi kasvaminen.

Vuonna 2017 israelilaiselle klinikalle anoreksiansa vuoksi hoitoon kirjoittautunut Lipnitskaja joutui Tutberidzen valmennuksessa ollessaan ajoittain ravitsemaan itseään pelkillä ravintopulvereilla pitääkseen painonsa kurissa.

Zagitova kertoi Sport Ekspressille, että hänen valmentajansa tehty suunnitelma puberteetin varalle on hillitä syömistä entisestään lihomisen estämiseksi.

– On vain suljettava suu ja olla syömättä! Tai ainakin hieman. Minä syön, mutta pieniä määriä, Zagitova selvitti.

Torstaina olympiakultaa luistellut Shtsherbakova on saanut julkista kiitosta Sambo 70:n Daniil Gleikhengauzilta vähäruokaisuudestaan. Koreografi ihasteli, miten Shtsherbakova tulee kylläiseksi jo kahdesta katkaravusta päivällisellä ja piti tätä onnekkaana.

– Hän ei ole pakkomielteinen ruoan suhteen niin kuin moni muu, Gleikhengauz naurahti.

Zagitovan mukaan etenkin olympialaisten aikaan Tutberidzen valmennuksessa on noudatettava nälkäkuuria. Jopa veden juominen on kisojen aikana kiellettyä.

– Me vain huuhtelimme suumme ja sitten syljimme kaiken pois, Zagitova kertoi.

Kisojen aikaisen vedenjuontikiellon on vahvistanut myös toinenkin entinen Tutberidzen valmennettava.

12-tuntisten harjoituspäivien, ankaran kurin ja näännyttävän ruokavalion tarkoituksena on ollut nostaa Tutberidzen suojatit täysin eri tasolle muihin luistelijoihin verrattuna.

Kepeyttä tarvitaan etenkin teknisesti vaikeissa ja fyysisesti äärimmäisissä neloishypyissä, joita yksikään muu naispuolinen taitoluistelija ei Pekingissä yrittänyt. Parinkin kilogramman painonnousu altistaa hyppääjät välittömästi korkeammalle loukkaantumisriskille.

Eikä se riski ole mikään pieni entuudestaankaan. Luistelija toisensa jälkeen on joutunut lopettamaan uransa muun muassa polvi- ja selkävammoihin ennen 20 ikävuotta, useimmiten jo ennen täysi-ikäisyyttä.

Linjasto uhattuna

Arvokisamenestyksen jälkeen Tutberidzella onkin ollut tapana siirtyä nopeasti yhä nuorempiin tähtiluistelijoihin. Kiira Korpeakin valmentanut menestysluotsi Rafael Arutyunyan vertasi venäläisluistelijoiden kertakäyttöisiä uria pahvisiin kahvikuppeihin vuonna 2020, mutta jätti silloin Tutberidzen nimen mainitsematta.

Washington Postin haastattelema yhdysvaltalaisen taitoluisteluvalmentajan Audrey Weisigerin mukaan syynä on se, että puberteetin saavuttaessaan naisluistelijan kehossa tapahtuu niin paljon muutoksia, että heidän on usein opeteltava taitoja kokonaan uudelleen.

Esimerkiksi onnistuneen neloishypyn kilpailussa tehnyt yhdysvaltalainen Alysa Liu ei ole edes yrittänyt sitä enää kasvupyrähdyksensä jälkeen.

Pekingin olympialaisissa mitaleille yltäneet Anna Shtsherbakova ja Aleksandra Trusova ovat 17-vuotiaita, mutta oletettavasti Sambo 70:n linjasto on tuottamassa heidän tilalleen nuorempia tähtiä jo seuraavien parin vuoden aikana.

Tutberidzen ja kenties koko akatemian tulevaisuus saattaa tosin olla vaakalaudalla Valijevan dopingtapauksen myötä.

Maailman antidopingtoimisto Wada on jo ilmoittanut käynnistävänsä tutkinnan 15-vuotiaan tähden ympärillä toimivista aikuisista, ja moni on jo ehtinyt vaatia koko lähipiirille elinikäistä toimintakieltoa.

Ura alkoi Yhdysvalloissa

Tutberidze itse oli nuoruudessaan yksilöluistelija, mutta joutui vaihtamaan jäätanssiin, koska oli omien sanojensa mukaan kasvanut liian pitkäksi.

Torstaina turkiksiin pukeutuneen pitkän vaaleavärikön taustasta tiedetään lopulta yllättävän vähän.

Taitoluisteluvalmentajan uransa Tutberidze aloitti 1990-luvulla Yhdysvalloissa, johon oli muuttanut luistellakseen ammattilaisena jääesityksissä.

Oklahomassa, Cincinnatissa, Los Angelesissa, ja Texasissa valmentanut Tutberidze palasi Venäjälle 2000-luvun alussa ja työskenteli vuosikymmenen ennen kuin saavutti merkittävän aseman kotimaansa lajipiireissä.

Tutberidze kertoi paluunsa syistä harvinaisessa haastattelussa Venäjän taitoluisteluliiton verkkosivuilla vuonna 2015.

– Elämä oli erittäin mukavaa ja rauhallista (Yhdysvalloissa). Minusta siinä kaikessa yltäkylläisyydessä oli kuitenkin kontrastin puutetta. Kun ei ole lainkaan vaikeuksia, ei voi ymmärtää, mitä onni on.