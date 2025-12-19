Kohuprofessori vauhdissa: ”Muukalaisten taistelualus” lähimmillään | MTV Uutiset
Kohuprofessori vauhdissa: ”Muukalaisten taistelualus” nyt lähimmillään Maata
3I/ATLAS on Nasan mukaan selvästi komeetta. Harvardin kohuprofessori pohtii kuitenkin myös muita mahdollisuuksia.STELLA Pictures
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Jari Heikkilä
jari.heikkila@mtv.fi
Professori Avi Loeb on aiheuttanut kohua tutkijapiireissä spekuloidessaan, että avaruudessa havaitut tähtienväliset kappaleet saattaisivat olla muukalaisten avaruusaluksia tai luotaimia.
Harvardin yliopiston astrofyysikko, professori Avi Loeb on nostanut esille mahdollisuuden, että aurinkokuntaamme saapunut 3I/Atlas-kappale voisi mahdollisesti olla jopa ”muukalaisten taistelualus”. Tämä siitä huolimatta, että Nasa ja Euroopan avaruusjärjestö ESA ovat selvästi sanoneet, että kyse on tähtienvälisestä avaruudesta saapunut komeetta.
3i/Atlas on kulkenut nyt lähimmillään Maata, noin 273 miljoonan kilometrin etäisyydellä. Kappale kulkee 209 000 kilometrin tuntivauhdilla.
Sky News uutisoi Loebin ”varoittaneen”, että hän ei voi 3I/Atlaksen tapauksessa sulkea pois mahdollisuutta, että Maan ulkopuoliset olennot olisivat vierailulla aurinkokunnassamme.
Loeb kommentoi Sky Newsin haastattelussa, että ihmiskunnan pitäisi olla korkeassa hälytystilassa niin sanotun ”mustan joutsenen tapauksen” varalta. Termillä viitataan epätodennäköiseen tapahtumaan, jolla olisi tapahtuessaan suuret vaikutukset ja joka saattaisi olla mahdollista havaita ennakkoon.
– Muukalaisteknologia on potentiaalinen uhka. Kun menet sokkotreffeille tähtienvälisessä mittakaavassa, et voi koskaan tietää onko treffikumppanisi ystävällinen vierailija vai sarjamurhaaja, Loeb räväyttää.
Loebin mukaan tämän takia jopa epätodennäköistä vaihtoehtoa olisi pohdittava tarkoin.
Loeb toteaa, että 3I/Atlas-kappaleesta otetuissa näkyvä epätavallinen häntämuodostelma saattaa olla peräisin alusta ohjaavasta propulsiojärjestelmästä. Loebin mielestä kappaleen rata, joka on ollut linjassa aurinkokuntamme planeettojen kiertoratojen kanssa, oli liian epätodennäköinen pelkäksi sattumaksi.
Vahvaa kritiikkiä
Nasa on aivan eri linjoilla asiassa.
– Tämä kappale on komeetta. Se näyttää ja käyttäytyy kuin komeeta. Kaikki todisteet viittaavat siihen, että se on komeetta, Nasasta on todettu.
Oxfordin yliopiston professori Chris Lintott kritisoi niin ikään vahvasti Loebin pohdintoja.
– Se on pelkkää hölynpölyä. Se on sama kun sanoisi, että meidän tulisi pohtia sitä mahdollisuutta, että Kuu on juustoa. Voit toki pitää tätä mahdollisuutena, mutta kysymykseni on, että miksi oikein ajattelisit niin, Lintott toteaa.