"Huomattavasti aggressiivisempi kuin mikään muu kodin tulipalo" – huomioi huolestuttava riski sähköpyörää ladatessa

Viime vuosina sähköpyörien sekä muiden sähköavusteisten kulkuvälineiden suosio on kasvanut hurjasti . LähiTapiola muistuttaa tiedotteessaan palovaarasta, joka sähköpyörien vaurioituneiden akkujen – sekä muiden akkuvirralla käyvien laitteiden akkujen – lataamiseen liittyy.

Vaikka lataus on pääosin turvallista, tilanne voi olla hengenvaarallinen, jos sähköpyörän akkua ladataan sisätiloissa ja vaikkapa kerrostaloasunnon poistumisteiden tuntumassa.

Myös vakuutusyhtiö If on testannut sähköpyörien ja -skuuttien akkupaloja turvallisissa testiolosuhteissa ammattilaisten valvonnassa. Katso tulokset yllä olevalta videolta!

– Akkupalo on huomattavasti aggressiivisempi kuin mikään muu kodin tulipalo. Savun muodostus on hyvin nopeaa ja palo leviää ennen kokemattomalla nopeudella, kun palavat heitteet voivat lentää metrien päähän akusta. Huoneiston eteisessä syttyessään tällainen akkupalo estää turvallisen poistumisen, varoittaa LähiTapiolan tiedotteessa vuosikymmenten kokemuksen pelastustoimen operatiivisesta toiminnasta omaava Marko Hassinen Fire and Rescue Innovation Finlandista.