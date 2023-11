Latauksessa ollut akku roihahti tuleen – karu autotallipalo tallentui kameraan Yhdysvalloissa

" Emme ole sataprosenttisen varmoja siitä, oliko ongelma alun perin akku vai laturi"

Perhe oli tapahtuma-aikaan kotona. He pääsivät ulos nopeasti. Palokunta onnistui rajaamaan palon autotalliin.

Hävitä akut ja paristot oikein

Kaikenlaiset akut ja myös paristot tulisi aina teipata ja hävittää turvallisesti. Vaaratilanne voi syntyä erityisesti siinä tapauksessa, että litiumioniakku on joko lajiteltu väärin tai paristojen ja akkujen napoja ei ole teipattu. Muutkin toimintamallit kotona voivat olla riskialttiita.

– Palovaroittimissa käytetyissä paristoissa on kapasiteettia sähkön puolesta ja navat sen verran lähekkäin, että ne menevät helposti oikosulkuun ja tuottavat lämpöä, joka voi sytyttää tulipalon. Samoin pyöreät nappiparistot, joita on esimerkiksi auton avaimissa, ja joissa plus- ja miinusnavat ovat lähellä toisiaan, menevät paristojen keräilypisteessä oikosulkuun ja tuottavat lämpöä, joka sitten sytyttää tulipaloja, Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö kertoi aiemmin.