Kaikki Kittilän lennot peruttiin sunnuntaina. Finavian mukaan asemalla ei ole ollut suuria määriä yöpyjiä lentojen perumisista huolimatta.

Kireimmät pakkaset alkavat hellittää alkuviikolla Lapissa, ja lauhtumisen pitäisi helpottaa viime päivien ongelmia Lapin-lennoissa.

Sunnuntaina kaikki Kittilän lentolentoaseman saapuvat ja lähtevät lennot peruttiin. Kittilässä ei ollut lentoliikennettä myöskään perjantaina eikä lauantaina.

Maanantailta lentoyhtiö Finnair ei toistaiseksi ollut perunut lentoja, Finnairin viestinnästä kerrottiin STT:lle sunnuntaina iltapäivällä. Ennakkotietojen mukaan ainoastaan Helsinki–Ivalo–Kittilä-kolmiolento ei tee pysähdystä Kittilään.

Myöskään muut lentoyhtiöt eivät olleet ennakkoon peruneet Kittilän-lentojaan maanantailta.

Finnair perui loppuviikon aikana useita Lapin-lentojaan vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi.

Lentokoneiden jäänpoiston pakkasraja on –34 astetta. Siinä lentokoneen pinnoille ruiskutetaan jäänpoisto- ja estonestettä, mikä estää huurtumisen ja jäätymisen lentoonlähdön aikana. Kovan pakkasen lisäksi erityisesti Kittilän alueella ilmassa on ollut kosteutta, mikä on vaikeuttanut tilannetta.

Kentällä muutamia yöpyjiä

Sunnuntain lennot Helsingistä Kittilään saatiin Finnairin viestinnän mukaan reititettyä uudelleen Oulun kautta. Paluulentojen uudelleenreitittäminen Kittilästä Helsinkiin oli hankalampaa rajallisten bussikapasiteettien vuoksi.

– Muutamat lennot on saatu reititettyä bussikuljetuksilla Ouluun. Uudelleenreititykset muiden lentojen osalta ovat menneet huomiselle tai jopa tiistaille, viestinnästä kerrottiin.

Kittilässä majoitusta on Finnairin mukaan ollut rajallisesti ja asiakkaita on ohjeistettu etsimään itse majoitusta, josta saa kuittia vastaan korvauksen.

Finavian viestinnästä kerrottiin STT:lle, että suuria yöpyjäjoukkoja ei Kittilän lentoasemalla ole ollut. Sunnuntain vastaisena yönä paikalla oli vain muutama matkustaja.

Lue lisää: