Oikeus määräsi pitkäaikaisen luottomiehen selvittämään Kirsti Paakkasen jättiperintöä – omaiset vastustivat

Vuosi sitten menehtyneen yrittäjäneuvoksen omaisuuden on tarkoitus mennä testamentin mukaisesti Paakkasen nimeä kantavalle säätiölle. Omaisten ja Paakkasen asiainhoitajan välillä on suuria erimielisyyksiä, ja kuolinpesän selvittäjän määräämistä on puitu oikeudessa.