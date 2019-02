90 vuotta täyttävä, Marimekon pelastanut Kirsti Paakkanen kertoo MTV:n erikoishaastattelussa, miksi hänestä tuli ihailtu karrieerinainen: "Olin nuorena hirveän kova unelmoimaan – lapsettomuus on ollut elämäni suuri tragedia"

Nyt on kuitenkin aikaa haastattelulle, jossa on tarkoitus käydä läpi tunnetun bisnesnaisen elämäntarinaa.

– Minulla on ollut rikas ja hyvä elämä, enkä voi muuta kuin kiittää. Olen sanonutkin, että onneni salaisuus on se, että olen kiitollinen kaikesta.

– En ole sellaista ajatellut, kai minun täytyy tyytyä siihen, mitä luojani on minulle järjestänyt. En ala siitä protestoimaan.

– Omasta mielestäni minulla on monta hyvää ideaa, Paakkanen nauraa jälleen, mutta vastaa kysymykseen myös vakavasti.

– Minusta tuntuu, että minun kuuluisi tehdä hyväntekeväisprojekteja, koska olen saanut elämältä todella paljon. Tämä maa on niin hieno, kun täällä voi köyhän lapsenakin menestyä. Se on minusta aivan superhienoa, kun vertaa muihin maihin.

Idea omaan mainostoimistoon tuli naisista

– Kun ostin Marimekon, siellä oli 95 prosenttia naisia, Ja ihan sama juttu muuallakin, he eivät itseään kyllä säästäneet.

– Että jos on joskus jäänyt kiittämättä niin tulkoon tässä nyt kiitos kaikille entisille marimekkolaisille ja womenalaisille. Kyllä me naiset olemme kovia työntekijöitä.

– Mentaliteetti on ollut sellainen, että meillä ei ole ollut varaa olla muuta kuin hyviä, tunnollisia ja ahkeria. Meillä on pieni kilpailuhenki aina päällä.

Pankeissa ei luotettu naisyrittäjään

Paakkanen on aina sanonyt, että yrittämisessä tarvitaan luovaa ajattelua, ja todistettu on, että sitä häneltä löytyy. Sama luova ajattelu tuli apuun, kun pankit tarjosivat lainapapereiden sijaan lämmintä kättä.

Paakkanen on saanut myös useita kunniamerkkejä.

Minkkiturkki joutui panttilainaamoon

– Olen Saarijärveltä syntyisin ja siellä oli saarijärveläisillä nuorilla miehillä minkkifarmi. He myivät minulle kaksi säkillistä minkinnahkoja. Vein ne Tarja Heiskaselle ja hän teki niistä minulle nilkkapituisen minkkiturkin, Paakkanen kertoo.

– Sen jälkeen ymmärsin, että rahatilanne yrityksissä on ihan oma juttunsa, eikä minulle enää myöhemmin tullut varsinaisesti rahaongelmia. Osasin säädellä kustannuksia ja opinkin tästä tapauksesta jotakin.

– Nyt puhutaan paljon eriarvoistumisesta, ja sellaista varmasti myös on, mutta olen siitä hiukan eri mieltä. Tässä maassa meillä naisillakin on ollut ja on aivan huikeat mahdollisuudet tehdä työtä ja rakentaa elämää siihen suuntaan kuin itse haluaa.