Huolta miljoonaomaisuuden kohtalosta – Kirsti Paakkasen läheiset kyseenalaistavat pitkäaikaisen luottomiehen toiminnan

Paanalan mukaan Miettinen on myös puhunut ilkeään sävyyn Paakkaselle muiden läsnä ollessa. Miettisen käytöksestä ja Paakkasen pelokkuudesta asiainhoitajaansa kohtaan kertovat myös neljä muuta toisistaan riippumatonta lähdettä.

Koko omaisuus säätiölle

Marimekon entinen toimitusjohtaja ja omistaja Kirsti Paakkanen jätti jälkeensä huomattavan omaisuuden. Hänen sijoitusyhtiöllään Workidea Oy:llä on tuoreimman tilinpäätöksen mukaan varoja noin 35 miljoonaa euroa. Paakkanen omisti myös hulppean talon Espoon Westendissä sekä näyttävän huvilan Nizzassa Etelä-Ranskassa.

Miettinen on keskeisessä roolissa Paakkasen perintöön liittyen. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana sekä sijoitusyhtiö Workideassa että Kirsti Paakkasen säätiössä. Hänet on myös testamentissa määrätty testamentin toimeenpanijaksi. Yhdessä erään toisen miehen kanssa Miettinen on pyytänyt käräjäoikeutta nimittämään heidät kuolinpesän selvittäjiksi. Selvittäjien määrääminen tulee oikeuden mukaan kestämään vielä parisen kuukautta.