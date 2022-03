"Kirsti muuttui, ihan kuin mies olisi vahtinut" – Kirsti Paakkasen luottomies halutaan sivuun pesänselvittäjän paikalta

Paakkasen omaisuuden tarkkaa kokoa on vaikea arvioida, sillä tätä kirjoitettaessa kuolinpesän selvitystä ei ole vielä päästy aloittamaan. Hänen sijoitusyhtiöllään Workidealla on viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan varoja noin 35 miljoonaa euroa. Paakkanen omisti myös näyttävät talot Espoossa ja Nizzassa Etelä-Ranskassa.

Perintö testamentattu säätiölle

Paakkanen määräsi testamentin toimeenpanijoiksi pitkäaikaisen asiainhoitajansa Kari Miettisen sekä erään toisen miehen. Kaksikko on myös jättänyt käräjäoikeuteen hakemuksen, jotta heidät nimettäisiin Paakkasen kuolinpesän selvittäjiksi. Päätös asiasta tehdään oikeuden mukaan parin kuukauden sisällä.

Miettinen käyttää suurta valtaa Paakkasen perintöön liittyen. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana sekä sijoitusyhtiö Workideassa että Kirsti Paakkasen säätiössä. Hänet on myös testamentissa määrätty testamentin toimeenpanijaksi.

Ulkopuolinen pesänselvittäjä

Paakkasen lähipiirissä on noussut huolta Paakkasen kuolinpesän hoidosta. MTV Uutisille puhuneet sukulaiset kritisoivat asiainhoitaja Miettisen käytöstä ja valtaa Paakkasen asioihin.

Yksi heistä on sisarentytär Regina Paanala, jolla oli läheiset välit tätiinsä loppuun saakka. Hän kertoo, millainen vaikutus asiainhoitajalla oli Paakkaseen.

Osa sukulaisista haluaa, että kuolinpesän selvittäjä on joku puolueeton taho.

– Olemme Kirstille henkilökohtaisesti luvanneet, että me hoidamme tämän asian kuntoon, koska se oli hänen toiveensa. Ja vaikka hän sairaalassa huonosti puhui, niin hän oli helpottunut siitä, että me hoidamme tätä asiaa, kertoo Elina Jokinen, joka on Regina Paanalan miniä.