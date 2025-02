Kommentti: Miten Euroopan johtajat muka yllättyivät Trumpin Venäjä-mielisestä linjasta? Esitys Münchenissä oli vasta alkua

Euroopan johtajat tuntuvat olevan shokissa Donald Trumpin hallinnon Ukraina-kommenteista ja Saksan laitaoikeistopuolueen tapaamisesta, mutta esitys oli amerikkalaisten äärioikeiston systemaattisen työn tulos, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Euroopan maat kokoontuvat alkuviikosta hätäkokoukseen Pariisiin sen jälkeen, kun Trumpin hallintoa kävi Euroopassa kylässä. Hätäkokous ei kuitenkaan Trumpin ydinjoukkoa kiinnosta, he valmistelevat omia neuvotteluja venäläisten kanssa Ukrainan kohtalosta Saudi-Arabiassa.

Seurasin Münchenin turvallisuuskokousta Yhdysvalloista käsin ja minua yllätti vain yksi asia: Kuinka eurooppalaiset johtajat esittävät yllättyneensä Trumpin hallinnon autoritäärisestä, Venäjä-mielisestä, äärioikeistolaisesta linjasta.

Kommentti jatkuu linkkien jälkeen.

Aloitetaan Ukrainasta

Trump kampanjoi presidentinvaalit sen puolesta, että Ukrainalle on jo annettu liikaa tukea ja hän aikoi lopettaa sodan vuorokaudessa. Lukuisat asiantuntijat ja toimittajat, minä mukaan lukien, ennakoimme sen tarkoittavan myönnytyksiä Venäjälle Ukrainan ja Euroopan kustannuksella.

Silti moni Euroopassa oli yllättynyt, kun Trumpin tuore puolustusministeri Pete Hegseth sanoi ääneen, ettei Yhdysvallat ole auttamassa Ukrainaa vanhoihin rajoihin palaamisessa. Trumpin ainoa tavoite Ukrainan osalta on säästää Yhdysvaltain rahoja ja lopettaa sota, jotta hän voi sanoa lopettaneensa sodan.

Lue lisää:

Jatketaan Saksalla

Saksan johtoa järkytti varapresidentti J.D Vancen vihjailut Saksan äärioikeiston päästämisestä hallintoon. Vance tapasikin kansallismielisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen johtoa turvallisuuskonferenssin yhteydessä. Saksan liittokansleri Olaf Scholz vetosi historiaan, ettei natseja pitäisi päästää maan johtoon "enää koskaan" toisen maailmansodan jälkeen, mutta Scholz taisi unohtaa, ettei Trumpin väki usko samaan historiaan kuin muut.

Trumpin ydinporukassa historia kirjoitetaan uudelleen niin kongressihyökkäyksen kuin muidenkin tapahtumien osalta, jos se palvelee omaa etua.

Ilmeisesti Euroopassa Trumpin oikean käden Elon Muskin natsitervehdykset on otettu vitsinä, tai se, että Trump on jo nyt valjastanut maan oikeusministeriön tutkimaan poliittisia vastustajiaan. Yhdysvaltain liittovaltion virastoissa on käynnissä puhdistusyritys virkamiehistä, joita Trump ei katso lojaaleiksi.

Tätä nimitetään säästötoimenpiteeksi, ja varmasti säästöä tuleekin, mutta toimet muistuttavat huolestuttavasti Unkaria johtavan pääministeri Viktor Orbanin keinoja käyttää valtion koneistoa poliittisten kilpailijoiden vaientamiseen.

Tämä oli vasta alkua

Nyt kun Eurooppa yrittää päästää mukaan Ukraina-neuvottelujen todellisiin vaiheisiin, kannattaa ymmärtää narujen vetäjät ideologioiden takana. Yksi vaikutusvaltainen Yhdysvaltain ulkopoliittisiin päätöksiin vaikuttava tekijä on äärioikeistoaktivisti Jack Posobiec.

Credit: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Posobiec on disinformaation taituri ja hänen vallastaan kertonee jotain se, että puolustusministeri Hegseth pyysi häntä mukaansa Müncheniin, mutta Posobiec ei ehtinyt, koska matkusti Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin kanssa samaan aikaan Ukrainaan. Amerikkalainen ihmisoikeusjärjestö Southern Poverty Law Center, joka pitää rekisteriä viharyhmistä, kuvailee Posobieciä demokratiavastaiseksi. Posobiec vastasi Trumpin “Stop the steal” -disinformaatiokampanjasta.

Posobieciä huvitti eurooppalaisten hämmästys Münchenin jälkeen ja hän jakoi X:ssä videon, missä amerikkalaiset jääkiekkoilijat taklaavat näyttävästi kanadalaisen pelaajan kaukalon seinään.

– Näin Vance ja Hegseth kohtelivat eurooppalaisia viime viikolla, hän kommentoi videota.

Trump on tietoisesti valinnut eturiviin ja taustajoukkoihin vain lojalisteja, sillä Trump itse haluaa vain lisää valtaa.

– Hän joka pelastaa maansa ei riko mitään lakeja, kirjoitti Trump Truth Socialissa viikonloppuna.

Lausetta on käyttänyt aiemmin Napoleon Bonaparte, joka hallitsi Ranskaa itsevaltaisesti vallankaappauksen jälkeen.