Kirjeenvaihtajan kommentti: Trump rauhoitti tullihulluuttaan hampaat irvessä ja syytti markkinoita hermoilijoiksi

Donald Trump jäädytti määräämänsä tuntitullit ja pian pörssit avautuivat nousuun.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tullipäätöksillään ravistellut maailman pörssejä vaarallisella voimalla. Markkinatilanne muuttui viime päivinä niin synkäksi, että Trumpin oli pakko perääntyä, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Maailmankuulun New Yorkin Wall Streetin turistikaupoissa myydään erilaisia Trump-esineitä, mutta yhdestä Trump itse tykkäisi. Nyrkkeilyshortseissa poseeraavalla Trump-nukella on lihaksikas pyykkilautavatsa, nyrkkeilyhanskat ja tuima voitontahtoinen ilme. Moni Trumpin tukija näkeekin Trumpin vahvana neuvottelijana, joka myös kauppasodassa sai mitä tahtoi.

Trump lupasi torstai-iltana Suomen aikaan, että usealle maalle asetetut tuontitullit lasketaan kymmeneen prosenttiin 90 päivän ajaksi. Trumpin mukaan yli 70 maata on suostunut neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa eikä ole ryhtynyt vastatoimiin. Kiina puolestaan saa jopa 125 prosentin tullit, koska asetti Yhdysvalloille omat vastatullinsa.

Trumpin perääntymisen ansiosta markkinat huokaisivat helpotuksesta. Nasdaq-indeksi nousi 12 prosenttia, mikä on sen suurin päiväkohtainen nousu yli 20 vuoteen. S&P 500 kohosi 9,5 prosenttia, mikä on indeksin suurin päiväkohtainen nousu sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Osa Trumpin hallinnosta viestii, että tämä oli Trumpin tarkoitus alunperinkin, niin sanottu “art of the deal”. Pörssien lasku on ollut kuitenkin niin suurta, ettei kaikkea menetettyä ole saatu takaisin.

Trump itse myönsi, että hän päätyi tullien keskeyttämiseen 90 päiväksi, koska markkinoilla ollaan peloissaan. Alun perin julkisuudessa 90 päivän tullitaukoa esitti Trumpin tärkeä miljardööritukija Bill Ackman. Ackman varoitti voimakkaasti, että Yhdysvallat menettää uskottavuutensa markkinapaikkana, mikäli taukoa ei tule. Trump joutui siis lopulta taipumaan, mutta korosti ettei tilanne ole ohi.

Vaikka Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan Yhdysvallat voi päästä sopuun tulleista suurimman osan maiden kanssa, Trumpin tullihulluus lisäsi maailmantalouden epävarmuutta eikä kukaan ole varma tulevasta.