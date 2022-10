MTV Pennsylvaniassa: Trump-tuotteet menevät kuin kuumille kiville, vaikkei hän ole edes ehdolla - republikaanit nousevat kannatuskyselyissä

Philadelphialainen Steve Weissman on aina äänestänyt demokraatteja. Tällä kertaa puolueen senaattiehdokas John Fetterman tuntui liian vasemmistolaiselta.

– Rikollisuus! Sen on loputtava. He tappavat lapsiakin, moni ei ehdi valmistua edes lukiosta, demokraattien tukija Samere Smith kertoo MTV Uutisille.

– Ruoka on ehdottomasti kallistunut! Myös bensa ja se on iso asia, sanoo sitoutumattomaksi itseään kutsuva Brandon Morin.

Mielipidemittauksissa republikaanit ovat kirineet tasoihin useissa tärkeissä vaalikamppailuissa, missä demokraatit olivat aiemmin johdossa. Tuoreimpien ennusteiden mukaan republikaaneilla on mahdollisuudet ottaa kummmatkin kamarit haltuunsa.

Toinen mahdollisuus on, että republikaanit ottavat edustajainhuoneen ja demokraatit pitävät senaatin. Tällä hetkellä demokraateilla on hallussaan enemmistö edustajainhuoneessa ja niukka enemmistö senaatissa.

Trumpin tukija: "On tärkeää, että johdossa on samanmielisiä kuvernöörejä"

Välivaalit on yleensä istuvan presidentin ja hänen puolueensa suosion mittari. Näissä vaaleissa entinen presidentti Donald Trump kampanjoi kuitenkin ahkerasti eri puolella maata.

Erilaiset Trump-tuotteet tuntuvat menevän kaupaksi paikallisessa Trump-storessa. Myynnissä on Trumpin kuvilla painettujen huppareiden ja t-paitojen lisäksi Bidenin kuvalla varustettua vessapaperia.

– Laajensimme naapurikaupunkiin, minne perustimme toisen Trump-liikkeen. On ollut hauskaa, kun kaksi liikettä porskuttaa ja ihmiset ovat innoissaan, kaupan myyjä Lisa Von Deylen kertoo MTV Uutisille.

– Mikäli Trump pyrkii uudelleen presidentiksi, kuten me uskomme, niin on tärkeää, että kongressissa ja osavaltion johdossa on samanmielisiä kuvernöörejä, Von Deylen lisää ja jatkaa Trump-paitojen viikkaamista.