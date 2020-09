Kirjeenvaihtajan kommentti: Pennsylvaniassa asuminen vahvisti, että Trumpilla on hyvät mahdollisuudet voittoon – näillä viidellä keinolla Trump voi voittaa vaalit

Pennsylvanian syrjäseutu, kaupungit ja esikaupungit tulivat tutuksi, sillä asuin osavaltiossa reilun parin viikon ajan. Muutin hetkeksi vaa’ankieliosavaltioon, sillä Pennsylvania on yksi presidentinvaalien ratkaisijaosavaltioista.

Vaaleja analysoivan FiveThirtyEight -sivuston mukaan Pennsylvania on niin tärkeä, että mikäli istuva presidentti Donald Trump voittaa (jälleen) osavaltion valitsijamiehet itselleen, hän voittaa vaalit 84 prosentin todennäköisyydellä. Mikäli demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden puolestaan voittaa Pennsylvanian, hänestä tulee presidentti 96 prosentin todennäköisyydellä.

Kuukausien ajan Biden on johtanut Trumpia kannatuskyselyissä. Harva on mitenkään erityisen innoissaan Bidenista, mutta Bidenin vahvuutena on, ettei hän ole Trump eikä Hillary Clinton. Clinton oli viime vaaleissa harvinaisen epäsuosittu ehdokas ja moni haastateltava on myöntänyt minullekin, etteivät he olleet valmiita naispresidenttiin.

Iso osa amerikkalaisista kokee Yhdysvaltain menevän väärään suuntaan Trumpin presidenttikaudella. Yhdysvalloissa on noin neljä prosenttiä maapallon asukkaista, mutta yli 20 prosenttia vahvistetuista koronaviruskuolemista. Miljoonat ovat joutuneet työttömäksi ja menettäneet terveysvakuutuksensa, ja tämä kaikki on tapahtunut Trumpin valtakaudella. Trumpin voisi kuvitella olevan pulassa, ja kannatuskyselyissä hän onkin altavastaaja, mutta johtivathan gallupit viimeksikin harhaan.

Siksi olikin tärkeää viettää aikaa vaa’ankieliosavaltion äänestäjien kanssa. Pennsylvanian naapureiltani sain vahvistuksen sille, mikä on Trumpin mahdollinen voitonkäsi näissä vaaleissa.

1. Trump mustamaalaa sekä vastustajansa että vaalit

74-vuotias Trump on onnistunut taitavasti maalaamaan 77-vuotiaasta Bidenista vanhan höperön, joka ei ole uskottava maan presidentiksi. Pennsylvanialaiset käyttivät puheessaan usein Trumpin keksimiä lempinimiä kuten “Sleepy Joe” ja “Puppet Joe”.

Osa uskoo, että demokraattipuolueen liberaalit ohjailevat Bidenia sätkynuken lailla. Trumpin mustamaalaaminen on ollut sen verran tehokasta, että Pennsylvanian äänestäjistä jopa uskollisimmat demokraatit olivat aidosti huolissaan, kestääkö Biden kampanjatahtia. Moni demokraatti sanoi pelkäävän Bidenin epäonnistuvan TV-väittelyssä Trumpia vastaan. Trump on onnistunut murentamaan kannattajiensa luottoa yhteen Yhdysvaltain demokratian kivijalkaan, vaalijärjestelmään. Trump on valehdellut postiäänestämisen johtavan systemaattiseen huijaamiseen ja useampi Trumpin kannattaja sanoikin minulle, etteivät he luota vaalitulokseen, mikäli Trump häviää vaalit. Mikäli Trump voittaa, niin siinä tapauksessa tulos on kuulemma uskottava.

2. Trump tekee itsestään lain ja järjestyksen presidentin

Suurin osa Trumpin tukijoista ei suostunut käyttämään eri puolella Yhdysvaltoja jatkuvista mielenosoituksista sanaa “protesti”, vaan he puhuvat presidentin lailla mellakoista. Moni syrjäseudulla Pennsylvaniassa tuntui tietävän paremmin kuin mielenosoittajat itse, mitä suurempien kaupunkien protesteissa on tapahtunut.

Trumpin kannattajat uskovat Trumpin väitteen, että Biden ja niin kutsuttu “radikaali vasemmisto” järjestää mielenosoittajia kaduille vain vahingoittaakseen Trumpia. Protesteilla ei ole kannattajien mukaan mitään tekemistä systemaattisen rasismin ja poliisiväkivallan kanssa. Kannattajat uskovat, että vain Trump pystyy pitämään yllä lakia ja järjestystä, vaikka mielenosoitukset tapahtuvat nyt Trumpin kaudella.

3. Trump ottaa kunnian kohentuneista työttömyysluvuista

Huhtikuussa Yhdysvaltain työttömyys nousi korkeimmaksi sitten 1930-luvun suuren laman noin 15 prosenttiin. Mutta elokuussa työttömyys oli enää reilu 8 prosenttia ja Trump ottaa tästä toki kunnian. Työttömyyden kohentuminen on Trumpin kannattajille merkki, että Trump on yhä taitava liikemies, joka auttaa amerikkalaisia myös vaikeina aikoina.

4. Trump pelastaa kansan pandemialta

Kummastakin puolueesta ennakoidaan, että niin sanottu lokakuuun yllätys voi olla Valkoisen talon ilmoitus, että koronavirusrokote on valmis.

Sillä ei ole Trumpin kannalta väliä, kuinka pitkään ilmoituksen jälkeen rokotetta joudutaan todellisuudessa vielä odottamaan. Rokoteuutisen avulla Trump voi julistaa itsensä kansanpelastajaksi juuri ennen vaaleja. Mikäli tieteilijät jarruttavat rokotteen antamisen aikataulua esimerkiksi turvallisuussyistä, Trump voi syyttää jarruttelijoita demokraattien kätyreiksi, jotka ovat liittoutuneet häntä ja hänen uudelleenvalintaa vastaan.

5. Trumpin tukijat pysyvät uskollisena

Trumpin etuna on, että hänellä on erityisen uskollinen kannattajakunta, ja he uskovat lähes kaiken mitä Trump sanoo. Kukaan ei ennakoi Trumpin saavan äänienemmistöä näissä vaaleissa, mutta ei hänen tarvitsekaan, sillä enemmistö valitsijamiehistä (538) riittää. Trump hävisi viime vaalien äänienemmistön noin kolmella miljoonalla äänellä, mutta voitti vaalit silti ennen kaikkea ratkaisijaosavaltioiden kuten Floridan, Pennsylvanian, Michiganin, Wisconsinin äänillä.