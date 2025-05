Kirjeenvaihtajan kommentti: Jatkuuko Putinin ja Trumpin yhteistanssi Istanbulissa?

Tähän asti Trump on tanssinut pitkälti Putinin tahdon mukaan ja lähipäivien tapahtumat määrittävät, jatkuuko tanssi, kirjoittaa MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Maailman huomio on tällä viikolla Istanbulissa, missä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä tavata torstaina. Tapaamisen mielenkiintoa lisää se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo mahdollisesti myös lentää paikalle

Tiistaina Trump ampaisi Air Force One -koneellaan jälleen Atlantin yli, tällä kertaa Lähi-itään. Useamman päivän matkalta on odotettavissa diilejä, diilejä ja diilejä, sillä Trumpin tavoitteena on saada lähi-idän mailta merkittävä määrä investointilupauksia Yhdysvaltoihin.

Trump-organisaatio on myös laajentanut liiketoimintaansa Lähi-idässä viime vuosina. Gazan sota puhututtaa, mutta Euroopan kannalta suurin huomioarvo on Ukrainassa.

Ennen matkaansa Trump pyyhkäisi lattiaa Euroopan johtajien vaatimuksilla 30 päivän tulitaukovaatimuksesta Venäjälle. Euroopan maiden johtajat halusivat lisätä painetta Venäjän suuntaan ja näyttää Trumpille, että ainoastaan Putin toimii rauhan esteenä.

Eurooppalaisten lisäsanktioilla uhkailuista huolimatta Venäjä ei suostunut tulitaukoon ja omana avauksena Putin väläytti tapaamista Zelenskyille.

Sen sijaan, että Trump olisi vaatinut eurooppalaisten liittolaisten kanssa Venäjää tulitaukoon ennen neuvotteluja, Trump otti kännykän käteensä ja vaati sosiaalisessa mediassa Ukrainan presidenttiä hyväksymään Putinin kutsun heti. Valkoisen talon riidaksi kärjistyneen tapaamisen jälkeen Zelenskyi haluaa kaikin keinoin välttää suututtamasta Trumpia ja Zelenskyin oli pakko suostua tapaamiseen.

Lähtökohta torstain neuvotteluille ei ole Ukrainalle ideaali, mutta mikäli tapaaminen järjestyy, siitä tulee historiallinen.

On yhä epävarmaa, tuleeko Putin itse paikalle, mutta Venäjän uskotaan käyttävän neuvottelujen pohjana samoja alkuperäisiä vaatimuksia.

Venäjän ehdoissa Ukrainalta kielletään Nato-jäsenyys, Ukraina joutuu tekemään aluemyönnytyksiä ja länsimaista sotilasapua rajoitetaan. Vuoden 2022 neuvottelujen aikaan Ukraina kei suostunut Venäjän ehtoihin, asema taisteluissa oli parempi ja Yhdysvaltojen tuki vaikutti silloin vankkumattomalta.

Nyt Yhdysvaltain johdossa on Trump, joka haluaa jonkinlaisen rauhansopimuksen mahdollisimman nopeasti.

Trump on jo väläyttänyt mahdollisuutta Krimin niemimaan tunnustamisesta osaksi Venäjää, mikä on vastoin Ukrainan ja Euroopan tahtoa.

Tähän asti Trump on tanssinut pitkälti Putinin tahdon mukaan ja lähipäivien tapahtumat määrittävät, jatkuuko tanssi vai paljastuuko Putin rauhan jarrutteiljaksi myös Trumpille.