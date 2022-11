Miksi niin moni amerikkalainen uskoo valheeseen varastetuista vaaleista? "Siitä on tullut ikään kuin tapa tunnustaa väriä"

Lindén muistuttaa, että on mahdotonta tietää, kuinka moni tosiasiassa uskoo asiaan. Osa voi kokea varastetuista vaaleista puhumisen olevan tapa ilmentää uskollisuutta puolueelle ja republikaaniaatteelle.

– Siitä on tullut ikään kuin tapa tunnustaa väriä.

– Se on välttämätön rituaali, joka on tehtävä, jos haluaa olla tietyissä piireissä vakuuttava republikaani, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Niko Pyrhönen.

Vaaleja pidetään demokratian kohtalonhetkenä

Vaaleissa valitaan henkilöitä virkoihin, joissa on vastuuta vuoden 2024 prosentinvaalien järjestämisestä. Ehdolla on paljon republikaaneja, jotka ovat kiistäneet vuoden 2020 vaalituloksen ja Bidenin voiton.

Lindénin mukaan henkilöiden on mahdollista päästä valta-asemiin, joista pysyttäisiin sabotoimaan vaalijärjestelmää sisältäpäin.

– Jos he ovat järjestämässä vuoden 2024 vaaleja näyttäisi siltä että demokraattien ehdokas on voittamassa, ei ole mitään syytä olettaa, että he hyväksyisivät sillä kertaa demokraattien voiton.