Kirjailija Anja Snellman jatkaa yhä Vastaamossa terapeuttina – "Menee elämäni rankimpaan päähän kokemuksissa"

– Se on terapeutille, työntekijöille, mutta ennen muuta asiakkaillemme äärimmäisen ahdistava asia ja shokki. Rikos on ainutlaatuinen meidän oloissamme. Ei mene päivääkään, ettei asia olisi jollakin lailla esillä tai mielessä.

Päiväkirja auttanut jatkamaan

– Ei ole mitään niin hirveää, etteikö siitä voisi seurata jotakin hyvääkin. Apua on tulvinut paljon ja keskustelu on kääntynyt siihen, miten tärkeää on hakea ajoissa apua ja on tullut esille, miten monet käyvät terapiassa. Se on positiivista.