Keskusrikospoliisi tiedotti tänään edistyneensä merkittävästi Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron tutkinnassa. KRP:n mukaan sillä on kiinnostava tutkintalinja, joka suuntautuu Euroopan ulkopuolelle.

Yksi tietomurron uhreista on kirjailija, näyttelijä Jenny Rostain. Hän kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa, minkälaisia ajatuksia yli vuoden kestänyt poliisitutkinta on hänessä herättänyt. Rostain oli Vastaamon asiakas kolmen vuoden ajan. Hän kävi terapeutin vastaanotolla joka toinen viikko käsittelemässä raskaaksi kuvailemiaan traumoja.

Tietomurron jälkeen Rostainin piti luopua ajatuksesta, että hänellä ylipäätään on salaisuuksia, joita kukaan muu kuin terapeutti ei ollut ikinä kuullut. Tilanne aiheutti hänessä surua ja vihaa.

– On ollut mullistavaa joutua prosessoimaan asioita, joita ei ole ikinä kuvitellut joutuvansa prosessoimaan. Olen joutunut hyväksymään, että tiettyä osaa yksityisyydestäni ei enää ole olemassa. Sellaisesta hallinnasta on joutunut luopumaan, Rostain sanoo.

"Mysteerilomake"

Koska rikostapauksessa on yli 22 000 asianomistajaa, poliisi ilmoitti tänään kuulevansa heitä ensisijaisesti sähköisesti haastattelujen sijaan. Käytännössä se tarkoittaa, että poliisi avaa sivuilleen lomakkeen, jonne rikosilmoituksen tehneet uhrit voivat tunnistautua ja kirjoittaa lausumansa.

Lomakkeen voi avata ainoastaan henkilö, joka on tehnyt rikosilmoituksen Vastaamosta. Aikaa lomakkeen täyttöön on tammikuun loppuun saakka.

– Toivoisin, että vähän avattaisiin, mitä siellä on vastassa sisäänkirjautumisen jälkeen. On todella raskasta alkaa selostaa samaa asiaa, minkä olen heille (poliisille) muutenkin jo selostanut (rikosilmoituksessa), hän sanoo.

– Se on tietyllä tavalla ymmärrettävää, mutta toisaalta olisin toivonut, että me uhrit olisimme saaneet tietoja tutkinnan etenemisestä ja muista seikoista. Olo on ollut lopulta aika tietämätön. Olen ollut mediatietojen varassa.