Vastaamossa työskennelleiden avoin haastattelu MTV:lle: Nykytilanne on ahdistava, aiemmin yritys painosti työpaikkaa vaihtavia terapeutteja – "Näistä tehtiin jopa poliisiasia"

Ongelmia oli sen sijaan niillä kuntoutuspsykoterapeuteilla, joilla oli sopimus Kelan kanssa. Kela kirjoittaa aina sopimuksen tietyn terapeutin kanssa, ei yrityksen kanssa. Tämä tarkoittaa, että Kelan kautta tullut asiakas on aina tietyn terapeutin henkilökohtainen asiakas.

– Näistä tehtiin jopa poliisiasia, vaikka on ihan normaalia, että terapeutti vaihtaa työpaikkaa ja Kela-asiakas seuraa terapeutin mukana. Muissa firmoissa siitä ei tule mitään ongelmia, Kapiainen toteaa.

Poliisitutkinnat eivät ole kuitenkaan johtaneet mihinkään, koska on laillista, että kuntoutuspsykoterapeutit vaihtavat työpaikkaa ja Kela-asiakkaat siirtyvät terapeutin mukana.

Terapeuteilla on yleensä oma toiminimi, joka on vuokrasuhteessa psykoterapia-alan yritykseen, jonka kautta terapeutti toimii. Vastaamon terapeutit ovat sen sijaan työsuhteessa yritykseen.

Vastaamo on tämän takia pystynyt painostamaan terapeuttinsa eri tavalla kuin toiminimen alla työskenteleviä terapeutteja.

Vastaamon terapeutti: Ahdistavaa

– Monet asiat ovat olleet hyvin, ja siellä on ollut mahdollisuus tehdä sitä terapiatyötä.

Säästyi itse kiristykseltä

Nainen ei ole itse joutunut henkilökohtaisen kiristyksen uhriksi. Sen sijaan asiakkailta on tullut hyvin paljon monenlaisia yhteydenottoja.

– Onneksi suurin osa asiakkaista on tosi ymmärtäväisiä meitä terapeutteja kohtaan. Ymmärrän heidän hädän, joilla tiettyjä kirjauksia. Silloin voi tulla erilaisia reaktioita.

– Tosi kamala tilanne, että tietoni ovat levinneet rikolliselle. Myös se tuntuu pahalta, että työnantajakin on mahdollisesti huijannut minua asiassa.

Nainen ei ole tyytyväinen Vastaamon toimintaan. Hänen mukaansa yrityksen johdon pitäisi olla enemmän julkisuudessa antamassa tietoa. Myös henkilökohtainen tuki on ollut olematonta.

– Kaipaisin henkilökohtaista apua. Tätä pitäisi saada purkaa jonkun kanssa, mutta se on haastavaa, kun olemme itse terapeutteja. Samassa työpaikassa olevat terapeutit eivät voi terapoida toisiaan.

Asiakkaat ovat olleet yhteydessä

– On niin paljon asiakkaita, että kaikkiin ei pysty olemaan yhteyksissä, vaikka haluaisin. Haluaisin tukea kaikkia potilaitani.

Julkisuudessa on puhuttu, että Vastaamolla on alan silmissä huono maine. Esimerkiksi mainontaa on luonnehdittu harhaanjohtavaksi.