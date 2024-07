Kirja: Yksi prinssi Williamin järkähtämätön päätös hiertää välejä kuningasisä Charlesiin

Elokuussa julkaistaan kirjailija Rob Jobsonin tuore, prinsessa Catherinen elämään keskittyvä teos. Kirjasta on julkaistu otteita brittimedioissa, ja niistä yksi kertoo väitetystä riidasta, joka on syttynyt uusin kierroksin kuningas Charlesin ja prinssi Williamin välille kuluvan vuoden aikana, kertoo Independent .

Prinssi William on itse kokenut lentäjä, joka on myös työskennellyt ambulanssihelikopterin lentäjänä. Kirjassa kerrotaan, ettei William ole antanut Charlesille periksi asiassa, joka on ollut jo tovin "kiistakapulana" kaksikon välillä. Kirjan mukaan Charles ei pidä siitä, että William, joka on hänen kruununperijänsä, lentää helikopterilla samanaikaisesti kaikkien kolmen lapsensa kanssa, joista kukin niin ikään on kruununperillinen.