Sanna Marin kertoo kirjassaan, että kun hän ja Markus saivat lapsen, oli hänelle heti selvää, miten he jakavat vanhempainvapaat.

Entinen pääministeri Sanna Marin kertoo kirjassaan Toivo on tekoja (Gummerrus) poliittisesta urastaan ja yksityiselämästään. Hän muun muassa avaa sitä, kuinka he puolisonsa Markuksen kanssa päättivät lähteä yrittämään lasta ja kuinka he ratkaisivat lapsen kasvattamiseen liittyvät kysymykset.

Marin kertoo kirjassaan, että oikeaa aikaa lapsen hankkimiselle ei tahtonut löytyä. Vuonna 2016 hän ja Markus olivat menneet kihloihin ja olleet yhdessä kymmenen vuotta. Vuonna 2017 Marin koki jälleen, että ajoitus ei olisi oikea, mutta hän alkoi tajuta, ettei oikeaa hetkeä välttämättä koskaan tulisi.

Hän oli myös huolissaaan, että samat ongelmat, joista hänen ystävänsä kärsivät, voisivat tapahtua myös heille. Niinpä he päättivät Markuksen kanssa yrittää lasta ajatuksella tulee, jos on tullakseen.