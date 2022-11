Kelly sai esikoisensa 50-vuotiaana: "Minulla ei ole enää tarvetta matkustaa ja juhlia"

Koeputkihedelmöitys onnistui

Independentin haastattelussa Kelly kertoo olleensa ikionnellinen saadessaan tietää raskaudesta. Tässä haastattelussa hän kertoo myös, että toisaalta on ollut hieman surullista, että asiaa ei ole voinut jakaa kumppanin kanssa. Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä .

Paremmat eväät äitiyteen nyt

Kelly kertoo nyt olevansa valmis äidiksi. Hän sanoo, että hänellä on tällä hetkellä paremmat eväät vanhemmuuteen.

– Elämäni on nyt hyvällä tolalla äitiyttä varten. Tunnen olevani todella onnekas sen suhteen, että minulla on enemmän elämän elämänkokemusta Lylan kasvattamista varten.

Hän sanoo, että jokainen ihminen on erilainen ja että hänen matkansa äidiksi oli nyt tällainen.

Tyytyväinen itsellinen äiti

Lylalle kerrotaan myöhemmin

Nyt Lyla on vuoden ja seitsemän kuukauden ikäinen. Kelly kuvailee tytärtään oikein hauskaksi lapseksi.

– Kun hän on tarpeeksi vanha ymmärtääkseen, kerron hänelle rehellisesti kaiken.

Ikäasia mietityttää välillä

– Tajuntaani on iskenyt se, että olen 72-vuotias hänen täyttäessään 22.

– Varmaa on kuitenkin se, että Lyla tietää, että häntä rakastetaan.

Läheisten epäilykset haihtuneet

– Hänellä on kaksi ihanaa serkkua, jotka palvovat häntä ja hänkin pitää heistä kovasti. Hänellä on upea täti ja mahtavat isovanhemmat. Minusta hänellä on tosi hyvä tukiverkko.