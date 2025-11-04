Ex-pääministerin ja presidentin uudet muistelmateokset ovat molemmat kysyttyä luettavaa kirjastoissa.
Entisen pääministerin Sanna Marinin ja entisen presidentin Sauli Niinistön uudet muistelmateokset ovat molemmat kysyttyä luettavaa kirjastoissa, käy ilmi Helmet-palvelusta.
Marinin tänään tiistaina julkaistua muistelmakirjaa Toivo on tekoja on varattu pääkaupunkiseudun kirjastoissa hieman enemmän kuin Niinistön teosta Kaikki tiet turvaan, joka julkaistiin kaksi viikkoa sitten.
Marinin kirjan on varannut lähes 1 700 käyttäjää. Kirjaa on tilattu kirjastoihin 125 nidettä. Niinistön muistelmateoksen varausjonossa on vajaat 1 500 ihmistä. Kirjaa on tilattu 105 niteen edestä. Kumpaakaan kirjaa ei vielä ole saatavilla kirjastoista.
Marinin ja Niinistön teokset käsittelevät osin saman ajanjakson tapahtumia erityisesti Suomen Nato-jäsenyysprosessin ajalta Ukrainan laajan sodan alkamisen jälkeen. Marin kertoo kirjassaan, että suurin järkytys hänelle oli presidentti Niinistön reaktio alkuvaiheessa Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainassa.
Kun Marin kertoi hänelle uskovansa, että Suomi joutuisi nyt ratkaisemaan Nato-kantansa, Niinistö vastasi Nato-keskustelun olevan eduskunnan tehtävä, Marin kertoi kirjassaan.
Maanantaina Niinistö kiisti Ilta-Sanomille, että olisi yrittänyt sysätä Nato-keskustelua vain eduskunnalle. Hän sanoi esimerkiksi puhuneensa jo joulukuussa 2021 kahteen kertaan silloisen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) kanssa siitä, onko esimerkiksi joulunpyhinä valmiuksia lähteä tekemään ratkaisuja.