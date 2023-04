Kirja: prinssi Harry vaati kuningas Charlesilta toistuvasti rahaa – lopulta isä lakkasi vastaamasta poikansa puheluihin

Brittikuninkaallisten monimutkaiset välit ovat olleet runsaasti tapetilla viime vuosien aikana, ja eniten keskustelua ja spekulaatiota on aiheuttanut kuninkaallisen elämän taakseen jättänyt prinssi Harry . Vuoden 2020 alussa Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan. Nykyään he asuvat Kaliforniassa lastensa Archien ja Lilibetin kanssa.

Kuninkaallisiin erikoistunut kirjailija Robert Jobson kertoo tuoreessa kirjassaan Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed kuningas Charlesin ja hänen kuopuksensa Harryn välien päätyneen lähivuosina siihen pisteeseen, että Charles lopetti vastaamasta puhelimeen, kun Harry soitti hänelle, kertoo Page Six.