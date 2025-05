Ystävä kertoo, kuinka kuningas Charles suhtautuu prinssi Harryn kohuväitteisiin – tyrmää erityisesti yhden lauseen

Kuningas Charlesin ystävä on järkyttynyt prinssi Harryn väitteistä.

Prinssi Harryn tuorein katkera tilitys BBC:lle järkytti ja kohautti laajasti Isossa-Britanniassa sen kansalaisia, mutta lähteiden mukaan myös brittihovin sisäpiiriläisiä.

Expressin mukaan lähteet kertovat, että Harryn isä kuningas Charles on "turhautunut ja järkyttynyt" kuopuksensa väitteistä ja purkauksista kuninkaallista perhettä kohtaan. Charlesin kerrotaan olevan erityisen kypsä Harryn vihjauksiin siitä, että kuningas välittäisi pojastaan tai tämän perheestä.

Prinssi Harry hävisi tällä viikolla jälleen oikeudessa Isossa-Britanniassa tapauksessa, joka koskee hänen suojeluaan synnyinmaassaan. Harry on vääntänyt Ison-Britannian valtiota vastaan vuosia oikeudessa siitä, kuuluuko hänelle perheineen valtiovaroin rahoitetut suojelutoimet hänen vieraillessaan synnyinmaassaan, vaikka hän ja herttuatar Meghan eivät ole yli viiteen vuoteen tehneet töitä kruunua edustavina kuninkaallisina ja he ovat asuneet ulkomailla.

Oikeustappion jälkeen BBC julkaisi tuoreen haastattelun Harryn kanssa, jossa hän kertoi turhautumisestaan oikeuden päätöstä kohtaan ja osoitti syyttävää sormea kuninkaallisten suuntaan, joilla hänen mukaansa oli omat näppinsä pelissä lopputuloksen kannalta.

Haastattelussa Harry kohautti myös lausunnoillaan isästään kuningas Charlesista.

– En tiedä, kuinka paljon aikaa isälläni on jäljellä. Hän ei puhu minulle tämän turvallisuusasian takia. Olisi mukavaa tehdä sovinto, Harry totesi.

Kuningas Charles ja prinssi Harry vuonna 2019.

Varsinkin tapa, jolla Harry pohdiskelee isänsä elinajan pituutta, on järkyttänyt laajalti.

76-vuotias Charles sai vuoden 2024 alussa syöpädiagnoosin ja käy yhä läpi syöpähoitoja. Kuningas tekee kuitenkin töitään lähes normaaliin malliin ja hänet on totuttu näkemään julkisuudessa hyvävointisen oloisena. Kuten odottaa saattaa, Harryn vihjailu on saanut aikaan spekulointia siitä, mikä kuninkaan vointi todellisuudessa on.

Independentin mukaan kuningas Charlesin läheinen ystävä kertoo, että isä haluaisi kyllä puhua pojalleen. Lähteen mukaan Charles kuitenkin pelkää, että keskusteluiden sisältö päätyisi mediaan alta aikayksikön.

– Kyse ei ole siitä, ettei kuningas puhu hänen kanssaan – vaan siitä, ettei hän voi. Kuinka voit käydä yksityisen ja arkaluonteisen keskustelun, kun tiedät, että se tulee päätymään uutisiin tuntien kuluessa, lähde kertoo.

– Mikäli hän yrittäisi mieluummin ansaita kuin vaatia sovintoa, asiat voisivat sujua hänen kannaltaan hieman paremmin. Se on vain todella traagista.

Harryn ilmoittama halukkuus tehdä sovinto kummastuttaa sekä asiantuntijoita että sisäpiirilähteitä. Kuninkaan ystävän mukaan Harry näkee salaliittoja kaikkialla, kun asiat eivät suju hänen haluamallaan tavalla.

– Jopa hänen puheensa sovinnon tekemisestä on kuorrutettu uhkauksilla ja vihalla.

Brittikuninkaalliset astuvat seuraavan kerran julkisuuteen maanantaina 5. toukokuuta toisen maailmansodan päättymisen muistopäivän juhlallisuuksien tiimoilta. Odotettavaa on, että juhlallisuuksissa edustavat kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan lisäksi muut kuninkaallisen perheen ydinjäsenet, mukaan lukien Harryn isoveli prinssi William ja tämän vaimo prinsessa Catherine.