Herttuatar Meghan ottaa kantaa kohun nostattaneeseen tanssivideoonsa

Herttuatar Meghan kertoo haluavansa näyttää itsestään myös autenttisempaa puolta.

Aiemmin kesäkuussa herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn perheessä juhlistettiin parin kuopuksen Lilibetin 4-vuotissyntymäpäiviä.

Pienokaisen syntymäpäivän yhteydessä Meghan jakoi Instagram-tilillään kohinaa herättäneen videon vuosien takaa, jossa hän viimeisillään raskaana olevana tanssii The Baby Momma Dance -kappaleen tahtiin sairaalahuoneessa Harryn kanssa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Päivälleen neljä vuotta sitten tapahtui myös tämä. Kumpikin lapsistamme olivat viikon yli lasketun ajan, joten tulinen ruoka, kaikki se käveleminen eikä akupunktio toiminut, joten oli vain yksi asia jäljellä kokeiltavaksi, Meghan kirjoitti videonsa yhteyteen.

Peoplen mukaan Meghan kommentoi videota Aspire with Emma Grede -podcastissa, josta julkaistiin hiljan maistiainen. Keskustelun aikana puhuttiin muun muassa autenttisuudesta.

– Näitkö Baby Momma -tanssini, Meghan kysäisi naurun saattelemana.

Yrittäjä Emma Grede totesi katsoneensa videon "ehkä 20 kertaa" ja ihastelleensa Harryn tanssiliikkeitä, sekä hämmästelemässä sitä, että videolla "todella oli Meghan".

– Mutta se on sinä eikö? Tavalla, jota emme ole tavallaan pystyneet näkemään ennen. Ja minä vähän hurrasin sille salaa, koska haluan nähdä tuota onnellisuutta, rehellisyyttä ja sitä, että "en välitä paskaakaan" -asennetta, Grede totesi.

Meghan puolestaan muistutti videon olevan monen vuoden takaa ja sen olevan osoitus siitä, ettei ulkopuolisilla voi olla täyttä käsitystä hänen elämästään.

– Siellä on kokonainen elämä, todellinen, autenttinen, hauska elämä, joka on meneillään kulissien takana. Olen vain kiitollinen, että nyt kun olen myös palannut sosiaaliseen mediaan, minulla on paikka, jonne voin jakaa sitä omilla ehdoillani, Meghan kertasi.

Alkuvuodesta uuden As Ever -brändinsä lanseerannut Meghan palasi Instagramiin tammikuussa. Puolen vuoden aikana Meghan on jakanut sometilillään sekä runsaasti materiaalia brändistään, mutta myös perhe-elämästään. Hiljattain Meghan julkaisi muun muassa ennennäkemättömiä videoita ja otoksia prinssi Harrysta parin lasten kanssa isänpäivän kunniaksi.

Harry ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan alkuvuodesta 2020 ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan. He asuvat Kaliforniassa lastensa Lilibetin ja 6-vuotiaan Archien kanssa.