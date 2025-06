Yhtä herttuatar Meghanin bisneksistä ollaan kuoppaamassa

Herttuatar Meghanin tuorein podcast on menossa jäihin.

Herttuatar Meghanin mukaan hänen keväällä julkaistu podcastinsa Confessions of a Female Founder ei ole saamassa jatkoa ensimmäisen tuotantokautensa perään, kertoo People.

Meghan kertoi asiasta Aspire with Emma Grede -podcastin jaksossa, jossa vieraili hiljan. Herttuattaren mukaan hän haluaa keskittyä tällä hetkellä As Ever -brändinsä kehittämiseen, eikä näin ollen podcast ainakaan vielä saa toista tuotantokautta.

Podcastissa Meghan kertoi olevansa mielissään siitä, että ihmisillä on ollut kiinnostusta hänen podcastiinsa sekä halua kuulla siitä toinen tuotantokausi, mutta hänen on kuitenkin nyt keskityttävä toiseen liiketoimintaansa.

Meghanin vieraina podcastissa olivat muun muassa Beyoncén äiti Tina Knowles sekä Bumble-deittisovelluksen perustaja Whitney Wolfe Herd.

Emma Grede hämmästeli podcastissaan keskustelun aikana Meghanin päätöstä.

– Okei odotas, tämä oli päätös sanoa, että "lopetan tämän nyt" vaikka menestys oli valtavaa?

Tähän Meghan vastasi myöntävästi ja totesi, että hänen "on tehtävä" nyt näin.

Meghanin podcast julkaistiin huhtikuun alussa Lemonada-palvelussa. Alkuvuodesta Netflixissa julkaistiin puolestaan Meghanin lifestyle-ohjelma With Love, Meghan, jonka toinen tuotantokausi on määrä julkaista suoratoistopalvelussa tulevana syksynä.

Vaikka podcast ei ole saamassa jatkoa juuri nyt, Meghan jätti puheissaan oven raolleen sille mahdollisuudelle, että sen tekemistä voitaisiin ehkä jatkaa joskus tulevaisuudessa.

Ilmestyessään Confessions of a Female Founder sai ristiriitaisen vastaanoton ja podcastia sekä kritisoitiin että kehuttiin laajalti.

Kyseessä ei ollut Meghanin ensimmäinen yritys podcastien parissa, sillä hän ja prinssi Harry solmivat rahakkaan diilin Spotifyn kanssa loppuvuodesta 2020. Sen myötä Meghan lanseerasi Archetypes-podcastinsa, joka ei kuitenkaan saanut tiettävästi tarvittavalla tavalla tuulta siipiensä alle. Pariskunnan yhteistyö Spotifyn kanssa tulikin yllättäen ennenaikaiseen päätökseensä kaksi vuotta sitten kesällä, mikä herätti erittäin laaja-alaista kohinaa sekä spekulaatiota.

Harry ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisesta elämästään vuoden 2020 alussa ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan, jonka jälkeen pariskunta on kehitellyt uudenlaisia bisneksiä elantonsa tekemiseksi.