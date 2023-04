Yllättävä päätös jakaa mielipiteitä – Meghan ja Harry pääsivät osaksi Charlesin kruunajaisten virallista matkamuistoa

Avalon.red. All rights reserved./All Over Press

Harryn ja varsinkin Meghanin sisällyttäminen viralliseen kruunajaislehteen on jakanut mielipiteitä. Joidenkin mielestä pariskuntaa ei olisi pitänyt ottaa mukaan lehteen sen takia, että he vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja elämästään vuoden 2020 alussa ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan.

Toisaalta Charlesin päätöstä ottaa pariskunta mukaan lehteen on myös ylistetty. Asiaa spekuloivat ovat pistäneet merkille, että kaikesta huolimatta Charles myös kutsui poikansa ja tämän vaimon kruunajaisiin – vaikka heistä kahdesta ainoastaan Harry osallistuu seremoniaan, Meghanin jäädessä parin kotiin Yhdysvaltoihin heidän kahden lapsensa kanssa. Lisäksi sosiaalisessa mediassa on huomautettu, että kyseessä on todennäköisesti yksi tuoreimmista perhekuvista, joka kyseisestä joukosta on otettu.