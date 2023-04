Lähteet: Meghan kieltäytyi kutsusta kuningas Charlesin kruunajaisiin "epäitsekkäästä syystä"

Huhtikuun puolivälin tienoilla Buckinghamin palatsi ilmoitti prinssi Harryn osallistuvan isänsä kuningas Charlesin kruunajaisiin , mutta hänen puolisonsa herttuatar Meghanin jäävän Yhdysvaltoihin parin lasten kanssa, eikä näin ollen osallistuvan tilaisuuteen. Yhden syyn on kerrottu olleen parin esikoisen Archien 4-vuotissyntymäpäivät, jotka ovat samaisena päivänä 6. toukokuuta.

Ilmoitus kirvoitti kaksipiippuisia reaktioita: joidenkin mukaan Meghanin päätös olla osallistumatta on helpotus, toisten mielestä käsittämättömän epäkunnioittava teko.

Jotkut tahot ovat myös arvostelleet päätöstä siitä, että Harry joutuu nyt kohtaamaan yksin perheensä kohua aiheuttaneiden Spare-elämäkertansa sekä parin Harry & Meghan-dokumenttisarjan julkaisun jälkeen. Myös kuningas Charlesin on kerrottu olleen harmissaan päätöksestä, mutta "kuitenkin ymmärtävän sen".

/All Over Press

/All Over Press

Jo pitkään tätä ennen – ja varsinkin jälkeen – Meghania on syytetty draaman luomisesta kuninkaallisen perheen jäsenten välille. Page Sixin lähteiden mukaan Meghan kuitenkin tosiasiassa haluaisi vältellä draamaa ja riitoja.

– Meghan ei halua enempää riitoja. Hän haluaa lastensa tuntevan isoisänsä Charlesin, varsinkin koska he eivät tule tuntemaan toista isoisäänsä, lähteet kertovat viitaten Meghanin etääntyneeseen isään Thomas Markleen .

Lähteiden mukaan Meghan toivoo myös sitä, että hänen päätöksensä jättää kruunajaiset väliin nähtäisiin epäitsekkäänä, sillä sitä se hänen mukaansa on ollut. Kertoman mukaan Meghan päätti jättää kruunajaiset väliin, jotta huomio pysyisi kuninkaassa, eikä lisää draamaa syntyisi.

Toisen lähteen mukaan Harryn osallistuminen kruunajaisiin on pariskunnalle myös tärkeä pr-liike: sen on tarkoitus myös osoittaa Harryn olevan yhä kuninkaallisen perheen jäsen, mikä on tärkeä osa pariskunnan brändiä.